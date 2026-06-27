Portugal vs Colombia: hondureño paga dineral para ver a CR7, FBI presente y estrella de la NBA sorprende

El color antes y durante el Portugal vs Colombia en Miami fue impresionante. Un hondureño sorprendió al viajar desde Tegucigalpa y confesó el dineral que pagó para ver el juego; presencia del FBI y hasta una estrella de la NBA.
Portugal y Colombia se midieron en Miami, EE UU, con estadio lleno. Este ha sido uno de los cotejos más esperados de todo el Mundial.
La belleza colombiana no pudo faltar en Miami y miles de cafeteras se robaron los corazones.
Cristiano Ronaldo inició de titular en la Selección de Portugal, comandando el ataque luso.
Cristiano Ronaldo es el único jugador en la historia de las Copas del Mundo que ha marcado en seis ediciones.
En los palcos del estadio estuvo presente Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; junto a al director del FBI, Kash Patel.
En su mayoría hubo presencia de colombianos en Miami. Los cafeteros han dado color en la Copa del Mundo tanto en sus juegos en México y ahora en Estados Unidos.
EL HERALDO captó imágenes de colombianos y portugueses que se juntaron como hermanos para ver el juego.
EL HERALDO captó al cantante hondureño Maynor MC, quien formó parte del grupo de reggaetón hondureño, Bullaka Family. Él dijo que había hecho el viaje desde Tegucigalpa.
Maynor MC también confesó que había pagado 3 mil dólares por su boleto, lo que viene siendo poco más de 80 mil lempiras por su entrada.
EL HERALDO también captó al jugador de la NBA, Jimmy Butler, quien se puso la camisa de Colombia.
También fue captado en Miami el príncipe de Gales, Guillermo (izquierda).