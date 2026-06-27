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Portugal vs Colombia: hondureño paga dineral para ver a CR7, FBI presente y estrella de la NBA sorprende

Un hondureño sorprendió en Miami para el Portugal vs Colombia. El catracho viajó desde Tegucigalpa y confesó el dineral que pagó para el juego

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 16:40
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El color antes y durante el Portugal vs Colombia en Miami fue impresionante. Un hondureño sorprendió al viajar desde Tegucigalpa y confesó el dineral que pagó para ver el juego; presencia del FBI y hasta una estrella de la NBA.

Fotos: EFE-El Heraldo
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Portugal y Colombia se midieron en Miami, EE UU, con estadio lleno. Este ha sido uno de los cotejos más esperados de todo el Mundial.

 Foto: EFE
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La belleza colombiana no pudo faltar en Miami y miles de cafeteras se robaron los corazones.

Foto: EFE
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Cristiano Ronaldo inició de titular en la Selección de Portugal, comandando el ataque luso.

 Foto: EFE
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Cristiano Ronaldo es el único jugador en la historia de las Copas del Mundo que ha marcado en seis ediciones.

Foto: EFE
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En los palcos del estadio estuvo presente Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; junto a al director del FBI, Kash Patel.

Foto: EFE
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En su mayoría hubo presencia de colombianos en Miami. Los cafeteros han dado color en la Copa del Mundo tanto en sus juegos en México y ahora en Estados Unidos.

Foto: Jenny Fernández - El Heraldo
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EL HERALDO captó imágenes de colombianos y portugueses que se juntaron como hermanos para ver el juego.

Foto: Jenny Fernández - El Heraldo
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EL HERALDO captó al cantante hondureño Maynor MC, quien formó parte del grupo de reggaetón hondureño, Bullaka Family. Él dijo que había hecho el viaje desde Tegucigalpa.

Foto: Jenny Fernández - El Heraldo
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Maynor MC también confesó que había pagado 3 mil dólares por su boleto, lo que viene siendo poco más de 80 mil lempiras por su entrada.

Foto: Jenny Fernández - El Heraldo
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EL HERALDO también captó al jugador de la NBA, Jimmy Butler, quien se puso la camisa de Colombia.

Foto: Jenny Fernández - El Heraldo
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También fue captado en Miami el príncipe de Gales, Guillermo (izquierda).

Foto: Jenny Fernández - El Heraldo
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