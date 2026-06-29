Tomás Zambrano promete respaldo del Congreso a los 298 alcaldes del país

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional , Tomás Zambrano , anunció que el Poder Legislativo brindará respaldo a las corporaciones municipales de todo el país, sin distinción política, para impulsar proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo productivo.

“Que sepan los alcaldes, no solo los alcaldes de un partido, alcaldes de todos los partidos, que hay un Congreso de puertas abiertas para trabajar en el fortalecimiento del municipalismo de Honduras”, afirmó Zambrano al reiterar que el Congreso acompañará las iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida en los municipios.

Explicó que entre las prioridades planteadas por los ediles figuran proyectos de infraestructura vial, fortalecimiento de los servicios de salud y educación, apoyo a productores agrícolas, caficultores y ganaderos, así como la dotación de maquinaria para las alcaldías con el fin de mejorar la ejecución de obras comunitarias.

Zambrano aseguró que el fortalecimiento del municipalismo será uno de los ejes de trabajo del Legislativo y sostuvo que la coordinación entre el Congreso, el Ejecutivo y los gobiernos locales permitirá acelerar proyectos de inversión en los diferentes departamentos del país.