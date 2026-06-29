  1. Inicio
  2. · Honduras

Tomás Zambrano promete respaldo del Congreso a los 298 alcaldes del país

Tomás Zambrano anunció que el Poder Legislativo impulsará obras de salud, educación e infraestructura vial sin importar el partido de los alcaldes

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 00:00
Tomás Zambrano promete respaldo del Congreso a los 298 alcaldes del país

El titular del Congreso Nacional aseguró que continuará acompañando las iniciativas que contribuyan al desarrollo de los municipios.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el Poder Legislativo brindará respaldo a las corporaciones municipales de todo el país, sin distinción política, para impulsar proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo productivo.

Congreso Nacional aprueba reforma para blindar el 70% de las transferencias municipales

“Que sepan los alcaldes, no solo los alcaldes de un partido, alcaldes de todos los partidos, que hay un Congreso de puertas abiertas para trabajar en el fortalecimiento del municipalismo de Honduras”, afirmó Zambrano al reiterar que el Congreso acompañará las iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de vida en los municipios.

Explicó que entre las prioridades planteadas por los ediles figuran proyectos de infraestructura vial, fortalecimiento de los servicios de salud y educación, apoyo a productores agrícolas, caficultores y ganaderos, así como la dotación de maquinaria para las alcaldías con el fin de mejorar la ejecución de obras comunitarias.

Zambrano aseguró que el fortalecimiento del municipalismo será uno de los ejes de trabajo del Legislativo y sostuvo que la coordinación entre el Congreso, el Ejecutivo y los gobiernos locales permitirá acelerar proyectos de inversión en los diferentes departamentos del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias