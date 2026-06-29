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Brasil sufre para derrotar a Japón y avanzar a octavos del Mundial 2026

Casemiro y Gabriel Martinelli le dieron el gane a la Brasil de Carlo Acelotti sobre una sorprendente Japón en el Mundial 2026

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 09:16

Houston, Estados Unidos.- Un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 95 culminó este lunes la remontada y la clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 de la selección brasileña, que levantó el 0-1 en contra de Kaishu Sano para Japón, igualado por Casemiro en el 56.

Brasil se medirá en la siguiente ronda al ganador del Noruega-Costa de Marfil.

El ganador de esta llave se medirá en octavos de final ante el ganador del cruce entre Costa de Marfil vs Noruega.

Hora y canal dónde ver partido del Mundial EN VIVO

Hora: 11:00 AM
Canal: Tigo Sports y TVC

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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