Brasil sufre para derrotar a Japón y avanzar a octavos del Mundial 2026

Houston, Estados Unidos.- Un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 95 culminó este lunes la remontada y la clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 de la selección brasileña, que levantó el 0-1 en contra de Kaishu Sano para Japón, igualado por Casemiro en el 56.

Brasil se medirá en la siguiente ronda al ganador del Noruega-Costa de Marfil.