La historia detrás de un pandillero del Barrio 18 que falsificó los documentos de su muerte

Cuando las autoridades buscaron la información en el RNP se logró detectar que el usuario mediante el cual se efectuó la inscripción del acta de defunción, fue en el de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/mp-acusa-empleado-rnp-inscribir-defuncion-pandillero-18-vivo-FG30630126" target="_blank">Julián Moisés Galo Maldonado, un jugador del </a><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/tsc-el-rnp-si-paga-a-jugadores-de-equipo-de-futbol-con-HUEH1239718" target="_blank">cuestionado equipo del Registro Nacional de las Personas (RNP)</a>, que después se pasó a llamar, Real de Minas.Él habría facilitado el trámite. Este caso expone lo vulnerable que pueden ser los sistemas del RNP y la corrupción en el sistema de justicia, pues no es la primera vez que ocurre.Este caso es parecido al del narcotráficante,<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/el-dia-que-ligaron-a-extraditable-nery-orlando-lopez-sanabria-con-investigaciones-MCEH1242925" target="_blank"> Nery Orlando López Sanabria</a>, quien simuló su muerte y también fue inscrito en el RNP, luego adoptó la identidad de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/atic-asegura-bienes-empresas-ligadas-estructura-criminal-magdaleno-meza-FF30711712" target="_blank">Magdaleno Meza Fúnez, asesinado en 2019 en la cárcel conocida como<b> </b>El Pozo I</a>, en Ilama Santa Bárbara.Galo Maldonado fue capturado el lunes 11 de mayo de 2026 en una operación dirigida por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la ATIC; en su defensa aseguró que no tenía nada que ver con los hechos que les estaban incriminando.