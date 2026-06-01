Honduras y Guatemala buscan a "Los Argueta" por crimen contra policías en Corinto

La banda de “Los Argueta” es considerada, además, el brazo operativo de la organización criminal de Hugo Roberto Galdámez Cabrera, quien está ligado al narcotráfico y por años lo han identificado como guatemalteco, pero también tiene nacionalidad hondureña.Galdámez Cabrera fue mencionado en diciembre de 2009 cuando una de sus propiedades ubicada en Tegucigalpita, Omoa, fue allanada por la policía luego de investigaciones relacionadas al asesinato de cuatro jóvenes que aparecieron flotando en el río Motagua. En ese allanamiento dentro de la casa encontraron un fusil M-16, una escopeta y una pistola 3.57, pero no dieron con el paradero de los responsables de los crímenes.En ese entonces, las autoridades de investigación afirmaron públicamente que Galdámez Cabrera tenía una orden de captura por los crímenes ocurridos en la frontera entre Honduras y Guatemala. Una de las víctimas de ese caso fue el estudiante Dolly Brownfild.