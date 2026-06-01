¿Qué filtros deberán pasar los policías que integrarán la nueva unidad antiextorsión?

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional inició este lunes el proceso para seleccionar a los agentes que integrarán la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DEAT), la nueva unidad, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que asumirá la lucha contra la extorsión, las maras y otras estructuras criminales. Los aspirantes serán sometidos a pruebas de confianza, polígrafo, antidoping, evaluaciones psicológicas, exámenes médicos y estudios socioeconómicos.

Las pruebas incluyen evaluaciones de confianza, antidoping, estudios socioeconómicos, exámenes psicológicos, pruebas físicas, controles toxicológicos, exámenes médicos y evaluaciones poligráficas. “Las pruebas son de confianza, antidoping, socioeconómica, psicológica, evaluación física, exámenes toxicológicos, evaluación poligráfica y exámenes médicos”, detalló el portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos. El proceso será aplicado a funcionarios policiales de distintas unidades de la Policía Nacional, incluidos los más de 700 agentes que estaban asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco). “Primero, con ayuda de la Embajada Americana y de las unidades especializadas de la Policía Nacional se van a certificar las unidades de la Policía; no todas, las que apliquen después de un proceso. Ese proceso comenzó este día”, explicó Mayes. Los agentes que presenten hallazgos durante las evaluaciones serán sometidos a investigaciones administrativas para determinar si existen irregularidades que ameriten sanciones o incluso su separación de la institución.

Mayes aclaró que las autoridades policiales no han definido cuántos agentes integrarán la nueva división, porque primero esperan conocer cuántos funcionarios cumplen con los requisitos exigidos para formar parte de esa unidad.

Pruebas para detectar vínculos criminales

Uno de los filtros más rigurosos será la evaluación poligráfica, orientada a detectar posibles vínculos con estructuras del crimen organizado, tráfico de drogas, actos de corrupción, sobornos, ocultamiento de información relevante y otras conductas incompatibles con la función policial.

“En el caso de la evaluación poligráfica se evaluará si existen posibles vínculos con el crimen organizado, tráfico de drogas, actos de corrupción o sobornos, ocultamiento de información relevante y conductas incompatibles con la función policial”, afirmó Mayes. Para Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro, la decisión de certificar a los policías antes de integrarlos a la nueva estructura representa una señal de depuración institucional. “Las nuevas autoridades le están apostando a una nueva unidad y que, de forma paralela, se estén aplicando pruebas a los funcionarios policiales demuestra que hay voluntad de sacar a quienes corrompen la institución”, valoró. Maldonado consideró que el proceso puede contribuir a que la nueva estrategia de seguridad no repita los problemas que han afectado a otras estructuras policiales especializadas. “Esto abre paso para que quienes integren esta unidad sean personas idóneas, capaces e íntegras”, agregó.

Nueva estructura adscrita a la DPI

La DEAT fue anunciada por la Secretaría de Seguridad después de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad decidiera eliminar la Dipampco tras la muerte de cinco de sus agentes en Corinto, Omoa, Cortés. Tras esa decisión, las autoridades informaron que la nueva división estará adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que asumirá la lucha contra las maras, la extorsión y las asociaciones terroristas.