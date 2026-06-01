¿Qué filtros deberán pasar los policías que integrarán la nueva unidad antiextorsión?

Las pruebas incluyen evaluaciones de confianza, antidoping, estudios socioeconómicos, exámenes psicológicos, pruebas físicas, controles toxicológicos, exámenes médicos y evaluaciones poligráficas.“Las pruebas son de confianza, antidoping, socioeconómica, psicológica, evaluación física, exámenes toxicológicos, evaluación poligráfica y exámenes médicos”, detalló el portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes Ríos.El proceso será aplicado a funcionarios policiales de distintas unidades de la Policía Nacional, incluidos los más de <a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/esta-semana-aprobaria-cadena-perpetua-asesinos-policias-jueces-BD30880199">700 agentes </a>que estaban asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).“Primero, con ayuda de la Embajada Americana y de las unidades especializadas de la Policía Nacional se van a certificar las unidades de la Policía; no todas, las que apliquen después de un proceso. Ese proceso comenzó este día”, explicó Mayes.Los agentes que presenten hallazgos durante las evaluaciones serán sometidos a investigaciones administrativas para determinar si existen irregularidades que ameriten sanciones o incluso su separación de la institución.