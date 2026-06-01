Médicos mantienen este martes en asambleas informativas en hospitales y centros de salud

Tegucigalpa, Honduras.- El gremio médico anunció que las asambleas informativas que se retomaron desde este lunes -1 de junio- a nivel nacional continuarán este martes, dejando a miles de pacientes sin recibir su atención médica. Mediante un comunicado, el Colegio Médico de Honduras (CMH) reportó que este martes 2 de junio las acciones de protesta continuarán en todos los hospitales y centros de salud. Lo anterior provocó desde este lunes la suspensión de la consulta externa en los hospitales y centros de salud, lo que afecta la atención sanitaria para miles de personas que llegan a diario a los establecimientos.

De acuerdo al gremio, las acciones de presión continuarán este martes, debido a que las autoridades sanitarias aún no han llamado al colegio a retomar el dialogo. El CMH reporta desde hace varias semanas salarios atrasados, despidos injustificados y una serie de denuncias enfocadas en el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades sanitarias. Entre las principales exigencias del gremio se encuentran el pago de salarios atrasados, que en algunos casos alcanzan hasta cinco meses, también exigen el reintegro de médicos despedidos, la firma de contratos, el cumplimiento del reajuste salarial y el respeto a la estabilidad laboral. De acuerdo con la portavoz del CMH, Isis Rivas, "la situación es crítica, pues hay colegas que desde enero no reciben salario, otros tienen dos meses pendientes y ninguno ha recibido respuesta", denunciaron.

Además, señaló que más de 500 médicos estarían siendo afectados por la falta de pago, lo que ha generado un fuerte malestar dentro del sector salud. A esto se suman los despidos recientes, incluyendo al menos 12 médicos del Sistema Nacional de Emergencias 911 y un total de 42 profesionales de la salud afectados en distintas dependencias, según datos recopilados por el gremio. Como parte de las acciones, los médicos informaron que durante las asambleas se mantendrá la atención únicamente en áreas críticas. Los servicios de emergencia y las atenciones oncológicas continúan operando, mientras que la consulta externa en hospitales y centros de salud ha sido suspendida temporalmente.