Médicos retomarán asambleas informativas ante despidos y salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas y las movilizaciones en las calles por parte del gremio médico serían retomadas a partir de la próxima semana, poniendo en riesgo el servicio de consulta externa y otras áreas de los establecimientos de salud. Luego que el Colegio Médico de Honduras (CMH) denunciara el despido de seis galenos más que laboran en el Sistema de Emergencia 911, así como la falta de pago de más de 500 médicos, el gremio advirtió de acciones a partir de este 1 de junio. El CMH expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el personal médico, señalando que, pese a continuar brindando atención a la población, enfrentan múltiples dificultades administrativas, despidos y retrasos en el pago de salarios.

Samuel Santos, presidente del CMH, informó que más de 500 médicos bajo la modalidad de interinato siguen sin recibir su salario, acumulando retrasos de hasta cinco meses. "Esto se ha vuelto un círculo vicioso", señaló, al tiempo que denunció contradicciones de autoridades que anteriormente aseguraban estar al día con los pagos. El dirigente advirtió que la falta de respuesta podría obligar al sector a tomar medidas de presión, incluyendo asambleas informativas la próxima semana, lo que podría impactar la atención en los centros asistenciales. "Lo más probable es que las bases nos van a exigir que nos vayamos a asambleas informativas para poder presionar un poco a las autoridades; sin embargo, creemos que a ellos (las autoridades sanitarias) no les importa el dolor y el sufrimiento del pueblo de Honduras", manifestó Santos.