El CMH denuncia que apenas 31 médicos han recibido su salario

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció ayer el incumplimientos del gobierno en materia sanitaria y laboral, al asegurar que persiste la falta de estabilidad para cientos de profesionales de la salud y que apenas 31 médicos han recibido salario, mientras continúa sin resolverse la situación del resto.
A través de un pronunciamiento, el gremio expresó su “profunda preocupación” por la falta de una política de salud “clara, estructurada y sostenible” que responda a las necesidades del sistema sanitario nacional y del personal médico.
Entre los principales reclamos, el CMH señaló la suspensión de las mesas técnicas que revisaban la situación de unos 400 médicos que permanecen en condición de inestabilidad laboral.
“Hasta la fecha, únicamente 31 colegas han recibido un reconocimiento parcial sobre la necesidad de continuar prestando sus servicios”, indicó el organismo, al cuestionar la falta de avances concretos para el resto del personal afectado.
El Colegio Médico también cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo a sus reiteradas solicitudes de diálogo para abordar la crisis sanitaria y laboral del sector.
Asimismo, expresó preocupación por el manejo de la estrategia para reducir la mora quirúrgica, al advertir que mientras se destinan recursos al sector privado, no se fortalece de forma estructural la red pública de salud.
El gremio hizo un llamado urgente a las autoridades para reactivar el diálogo, restablecer las mesas técnicas y cumplir los compromisos pendientes con el personal sanitario.