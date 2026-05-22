El CMH denuncia que apenas 31 médicos han recibido su salario

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció ayer el incumplimientos del gobierno en materia sanitaria y laboral, al asegurar que persiste la falta de estabilidad para cientos de profesionales de la salud y que apenas 31 médicos han recibido salario, mientras continúa sin resolverse la situación del resto.

A través de un pronunciamiento, el gremio expresó su “profunda preocupación” por la falta de una política de salud “clara, estructurada y sostenible” que responda a las necesidades del sistema sanitario nacional y del personal médico.

Entre los principales reclamos, el CMH señaló la suspensión de las mesas técnicas que revisaban la situación de unos 400 médicos que permanecen en condición de inestabilidad laboral.