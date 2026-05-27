Viceministro de Salud asegura que retrasos en pagos a médicos son casos puntuales

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 500 médicos a nivel nacional continúan sin recibir salario desde hace cinco meses, según denuncias del Colegio Médico de Honduras (CMH), situación que ha generado creciente malestar en el sector salud y podría derivar en nuevas protestas. A pesar que las denuncias se han hecho en reiteradas ocasiones y medios de comunicación, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, aseguró que los pagos se están realizando y que los retrasos responden a casos puntuales relacionados con procesos administrativos pendientes. El funcionario explicó que algunos profesionales no han actualizado sus datos bancarios o su estatus laboral, mientras que otros mantienen contratos por horas o turnos sin regularizar su situación, lo que ha dificultado los desembolsos.

“No podemos estar llamando nominalmente uno a uno. Hay médicos que no han actualizado sus datos, otros con contratos por horas o turnos que no han regularizado su información”, manifestó. Asimismo, indicó que existen casos de personal que continúa laborando pese a haber finalizado sus interinatos sin completar los trámites administrativos correspondientes. Midence reiteró el llamado a los médicos afectados a presentarse de manera individual ante la Secretaría de Salud para resolver su situación. Sin embargo, las declaraciones del funcionario contrastan con lo expuesto por representantes del gremio médicos, quienes sostienen que el problema persiste a pesar de las reuniones sostenidas con las autoridades y los acuerdos alcanzados.