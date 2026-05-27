Culpable exfiscal Francia Medina: así sustrajo y gastó L88.6 millones del BCH

Un Tribunal de Sentencia declaró culpable a la exfiscal del Ministerio Público (MP), Francia Sofía Medina Martínez, por su responsabilidad en el retiro irregular de 88.6 millones de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH). ¿Cómo operaba ella?
Ella fue encontrada culpable por los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y falsificación de documentos públicos continuadas, todos en concurso real.
Ella estaba asignada a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la Regional del Norte y el dinero se encontraba bajo custodia por diferentes procesos investigativos, depositado en la bóveda del Banco Central de Honduras en San Pedro Sula.
Su captura se dio 29 de noviembre de 2023 en su vivienda y desde ese momento se le aseguraron siete bienes, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias en operativos ejecutados en Comayagua y San Pedro Sula.
La exfiscal adquirió bienes inmuebles, vehículos, relojes y joyas de alto valor monetario que ascendieron a un monto de 91 millones 230 mil lempiras entre los años 2019 al 2023.
"Esta acumulación de riqueza se realizó de forma irregular, puesto que durante ese mismo periodo sus ingresos legítimos por salarios y otros conceptos alcanzaron únicamente la cifra de 2 millones 387 mil lempiras", dijo el Ministerio Público.
La exfiscal retiró los fondos sin cumplir con los procedimientos legales establecidos, presuntamente aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.
Según el informe del Ministerio Público (MP), la fiscal Medina realizó retiros sin informar a las autoridades superiores durante los últimos dos años. A pesar de encontrarse incapacitada desde julio de 2023, la fiscal solicitó devoluciones al Banco Central en dos ocasiones más, las cuales fueron entregadas sin seguir los procedimientos administrativos.
En un comunicado hace meses, el Ministerio Público expresó su preocupación por la falta de autorización de la fiscal para llevar a cabo las devoluciones de fondos, solicitando al Banco Central explicaciones detalladas sobre los mecanismos administrativos utilizados en estas transacciones.
El 4 de diciembre del 2023 se le aseguraron siete bienes inmuebles, 20 vehículos y nueve cuentas bancarias situados en los departamentos de Comayagua y Cortés.