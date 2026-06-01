Tribunal de Cuentas mantiene abiertas auditorías en 60 alcaldías de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 60 alcaldías del país continúan bajo procesos de auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyos resultados comenzarán a conocerse de manera gradual durante este 2026.
Las evaluaciones forman parte de las acciones de fiscalización que desarrolla el TSC en distintos gobiernos locales con el objetivo de verificar el manejo de recursos públicos y el cumplimiento de las normativas administrativas.
El portavoz de la institución, Rodolfo Isaula, explicó que las auditorías siguen en curso y que los informes no serán divulgados de manera simultánea debido a la cantidad de municipalidades sujetas a revisión.
“Las auditorías siguen realizándose; se estima que los resultados no serán públicos de una sola vez. Son tantas municipalidades que los resultados podrían salir poco a poco”, señaló Isaula.
El funcionario indicó que el avance de los informes está condicionado por la complejidad de cada expediente y el volumen de información que debe ser analizada por los equipos auditores.
“Los resultados dependen de cada caso de investigación; algunas municipalidades requieren más investigación al ser más grandes”, explicó.
Según el TSC, las auditorías abarcan diferentes aspectos de la gestión municipal y forman parte de los mecanismos de control destinados a garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
Fizcalización de recursos
El TSC explicó que la realización de auditoría abarca distintos aspectos relacionados con la administración municipal, como las liquidaciones de fondos, los ingresos, el manejo de la deuda pública, control interno y componentes financieros y administrativos.
“El Tribunal, como ente fiscalizador del Estado, realiza esta labor de manera permanente, pero en el área de las municipalidades el pleno consideró prioritario tener mayor presencia y acompañamiento para apoyar una gestión eficiente y transparente”, señaló
Paralelo a las investigaciones, el TSC explicó que la alcaldía de El Corpus, Choluteca, marcó el inicio de la jornada de investigaciones luego que la alcaldesa del municipio solicitara formalmente el acompañamiento del organismo bajo una denuncia ante el Tribunal Superior de Cuentas.
Pese a eso, las autoridades indicaron que el número de revisiones no se limitará a los hechos denunciados; también abarcará una evaluación amplia de la gestión municipal, con un informe final que incluirá recomendaciones orientadas a fortalecer los mecanismos de control interno y mejorar la administración de los fondos públicos.
El ente contralor reconoció que algunas irregularidades detectadas en gobiernos locales pueden estar relacionadas con el desconocimiento de procedimientos administrativos.
El pleno del organismo instruyó el desarrollo de un programa de capacitación dirigido al personal de las alcaldías; la medida busca prevenir anomalías, fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios municipales y promover una gestión más eficiente y transparente en beneficio de la ciudadanía.