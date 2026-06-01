Tribunal de Cuentas mantiene abiertas auditorías en 60 alcaldías de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 60 alcaldías del país continúan bajo procesos de auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyos resultados comenzarán a conocerse de manera gradual durante este 2026.

Las evaluaciones forman parte de las acciones de fiscalización que desarrolla el TSC en distintos gobiernos locales con el objetivo de verificar el manejo de recursos públicos y el cumplimiento de las normativas administrativas.

El portavoz de la institución, Rodolfo Isaula, explicó que las auditorías siguen en curso y que los informes no serán divulgados de manera simultánea debido a la cantidad de municipalidades sujetas a revisión.

“Las auditorías siguen realizándose; se estima que los resultados no serán públicos de una sola vez. Son tantas municipalidades que los resultados podrían salir poco a poco”, señaló Isaula.

El funcionario indicó que el avance de los informes está condicionado por la complejidad de cada expediente y el volumen de información que debe ser analizada por los equipos auditores.

“Los resultados dependen de cada caso de investigación; algunas municipalidades requieren más investigación al ser más grandes”, explicó.

Según el TSC, las auditorías abarcan diferentes aspectos de la gestión municipal y forman parte de los mecanismos de control destinados a garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.