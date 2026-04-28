Congreso firma acuerdo con el TSC para auditorías permanentes

Según Zambrano, a través de este convenio se lograrán consecuencias concretas. "No es un convenio cualquiera. Es un convenio que viene a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas", afirmó durante la firma.

El acuerdo fue suscrito por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , y el titular del ente controlador, Ricardo Montes.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas ( TSC ) firmaron un convenio de transparencia y auditoría permanente para fortalecer mecanismos de rendición de cuentas dentro del Poder Legislativo.

Según el presidente del Congreso, el acompañamiento del TSC permitirá identificar fallas en los procedimientos administrativos y corregirlos en tiempo real, en lugar de esperar al cierre de un período legislativo para hacer el balance.

"Lo correcto, para que mejore cualquier institución del Estado, es que el Tribunal haga esta labor de auditar permanentemente la institución", agregó.

La señal más concreta del nuevo esquema es que personal del Tribunal Superior de Cuentas ya se instaló dentro del Congreso Nacional con la finalidad de brindar acompañamiento técnico y supervisión continua a los procesos internos del Legislativo.

El titular del Congreso también reconoció que la institución arrastra un déficit en materia de transparencia. Evaluaciones internacionales, dijo, han ubicado al Legislativo hondureño en los últimos lugares de la región en ese rubro.

Frente a ese diagnóstico, Zambrano señaló que uno de los compromisos de la nueva directiva y de los cinco partidos políticos representados en el Congreso es revertir esa tendencia mediante prácticas más sólidas de rendición de cuentas.

Como parte de esa agenda, el Congreso también aprobó recientemente un incremento presupuestario para el TSC. "Este Congreso quiere rendir cuentas y este Congreso quiere fortalecer la transparencia", manifestó al cierre del acto.