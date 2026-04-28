¿Cómo estarán laborando todos los bancos este 1 de mayo, Día del Trabajador?

Tegucigalpa, Honduras.- Cada año, se conmemora el Día del Trabajador cada 1 de mayo, fecha en la que se recuerda la lucha histórica de los trabajadores por sus derechos laborales, donde además, se concede un día feriado para los empleados del sector público y privado. ¿Cómo estarán trabajando los bancos este día? Según dio a conocer la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) a través de sus canales oficiales, las instituciones financieras del país suspenderán la atención en sus agencias. De acuerdo con el comunicado, la suspensión de labores será a nivel nacional y en todas las sucursales físicas de las entidades financieras.

No obstante, se aclaró que los usuarios no quedarán sin acceso a sus servicios, ya que las plataformas digitales seguirán operando con normalidad. "Puedes seguir realizando tus transacciones de forma rápida y segura a través de los canales digitales: Banca en Línea, Banca Móvil, Cajeros Automáticos", indicó.

También continuarán habilitados sistemas como ACH, además de los pagos en comercios a través de puntos de venta (POS). Cabe mencionar que las labores se reanudarán con normalidad el día sábado 2 de mayo para los bancos que laboran ese día.



Día del Trabajador en Honduras

El 1 y 2 de mayo de 1954 marcaron un hito significativo en la historia laboral de Honduras, cuando los trabajadores bananeros protagonizaron una huelga masiva para reclamar sus derechos fundamentales como seres humanos y trabajadores. Este evento histórico no solo sacudió los cimientos del poder empresarial en la industria bananera, sino que también dejó una huella indeleble en la lucha por la justicia laboral en el país.

Feriado