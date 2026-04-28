Capital bajo bruma: calidad del aire alcanza índice insalubre que puede ser peligroso

Tegucigalpa, Honduras.- Una densa capa de bruma cubre este martes la capital hondureña, encendiendo las alertas por el deterioro en la calidad del aire que respiran miles de capitalinos.
De acuerdo con información reciente del sitio especializado IQAir, Tegucigalpa registra una concentración de partículas finas PM2.5 de 95, un nivel considerado peligroso para la salud.
La medición supera 12.2 veces el valor de referencia anual establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerado como perjudicial para la salud.
Datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) indican que el índice de calidad del aire se ubica en la categoría insalubre, afectando tanto a grupos sensibles como a la población en general.
Según el reporte divulgado este martes 28 de abril a las 8:00 de la mañana, la situación implica riesgos significativos, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
La gráfica oficial muestra que, en estas condiciones, los grupos vulnerables pueden experimentar efectos más graves en su salud.
Asimismo, se advierte que incluso personas sanas podrían presentar molestias como irritación en los ojos, garganta o dificultades para respirar.
Especialistas señalan que este tipo de contaminación está asociado a la presencia de humo, polvo y otras partículas contaminantes suspendidas en el ambiente.
Ante esta situación, el médico Carlos Umaña recomendó que, entre las principales medidas, se pide a la población reducir el ejercicio al aire libre, especialmente durante las horas de mayor concentración de contaminantes.
También se recomienda mantener cerradas puertas y ventanas en hogares y oficinas para evitar el ingreso de aire contaminado.
El uso de mascarilla al salir al exterior es otra de las acciones sugeridas, sobre todo para quienes deben permanecer largos periodos fuera de casa.
De igual forma, se aconseja utilizar purificadores de aire en espacios cerrados, en la medida de lo posible, para mejorar la calidad del ambiente interior.
Autoridades municipales instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones para proteger su salud.
.