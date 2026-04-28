Capital bajo bruma: calidad del aire alcanza índice insalubre que puede ser peligroso

Tegucigalpa, Honduras.- Una densa capa de bruma cubre este martes la capital hondureña, encendiendo las alertas por el deterioro en la calidad del aire que respiran miles de capitalinos.

De acuerdo con información reciente del sitio especializado IQAir, Tegucigalpa registra una concentración de partículas finas PM2.5 de 95, un nivel considerado peligroso para la salud.

La medición supera 12.2 veces el valor de referencia anual establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerado como perjudicial para la salud.

Datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) indican que el índice de calidad del aire se ubica en la categoría insalubre, afectando tanto a grupos sensibles como a la población en general.

Según el reporte divulgado este martes 28 de abril a las 8:00 de la mañana, la situación implica riesgos significativos, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.