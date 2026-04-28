Trump sobre un posible parentesco con Carlos III: "Siempre he querido vivir en Buckingham"

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acogió este martes con satisfacción la información sobre un posible parentesco con el rey Carlos III del Reino Unido, al que recibirá en la Casa Blanca, y dijo que le gustaría la idea de vivir en el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de los monarcas británicos.

Donald Trump reaccionó en su red social Truth Social a un artículo del Daily Mail que reveló cómo él y el rey Carlos III descienden de un mismo noble escocés, bisnieto del rey Jacobo II de Escocia, por lo que serían primos en decimoquinto grado.

"¡Vaya, qué bien! ¡¡¡Siempre he querido vivir en el Palacio de Buckingham!!! ¡¡¡Hablaré con el Rey y la Reina sobre esto dentro de unos minutos!!!", afirmó el republicano, que se reunirá con el rey y la reina Camila en el Despacho Oval, como parte del programa de la visita de Estado de la pareja real a EE.UU.

Trump, que no ha ocultado su fascinación por la realeza y ha alabado la buena relación que mantiene con Carlos III, tiene ascendencia escocesa por su madre, Mary Anne MacLeod. El magnate tiene varios campos de golf en Escocia, a donde viajó el verano pasado en una visita privada para inaugurar un nuevo complejo.