Pastor escribió un libro de cómo amar a su cónyuge ​​​​​y fue detenido por tener varias esposas

En su libro, Williams dedica su obra a diferentes experiencias del amor en el matrimonio, afirmando: "Si has amado y te has divorciado, este libro es para ti. Si has amado y ahora estás separado, este libro es para ti. Si alguna vez amaste y perdiste a tu esposa y ahora eres viudo, ¡este libro es para ti! El amor es el acto más incomprendido en la vida de los hombres".