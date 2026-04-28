Pastor escribió un libro de cómo amar a su cónyuge ​​​​​y fue detenido por tener varias esposas

Un pastor de 62 años en Florida, identificado como Leslie Williams, se encuentra detenido tras ser señalado por las autoridades por presuntamente haber contraído matrimonio con más de una mujer de forma simultánea. Aquí más detalles sobre lo ocurrido:
Williams fue arrestado cerca de su residencia en The Villages, una comunidad de jubilados en Florida, luego de que se ejecutara una orden de captura pendiente por el delito de bigamia. Según la información oficial, el arresto fue realizado por agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Sumter.
La situación ha llamado la atención debido a que, meses antes de su arresto, Williams había compartido públicamente en redes sociales la celebración de su matrimonio con una mujer identificada como Cindi.
En respuesta a las felicitaciones, el propio Williams escribió en redes: “¡Sí, mi esposa es una mujer increíble, me siento como me veo! ¡Gracias, hermana!”.
Además de su labor pastoral, Williams es autor de un libro publicado en 2017 titulado Love Her Like This: Loving Her Has Never Been Deeper (Ámala así: Amarla nunca ha sido tan profundo), el cual aborda el compromiso matrimonial desde una perspectiva cristiana y busca orientar a los hombres sobre cómo fortalecer su relación con sus esposas.
En su libro, Williams dedica su obra a diferentes experiencias del amor en el matrimonio, afirmando: "Si has amado y te has divorciado, este libro es para ti. Si has amado y ahora estás separado, este libro es para ti. Si alguna vez amaste y perdiste a tu esposa y ahora eres viudo, ¡este libro es para ti! El amor es el acto más incomprendido en la vida de los hombres".
Williams se describía como “un apologista y maestro de la palabra de Dios con mensajes relevantes y oportunos para el cuerpo de Cristo”.
A través de su ministerio, afirma dedicarse a la enseñanza bíblica y al fortalecimiento espiritual de sus seguidores.
Tras su detención, las autoridades confirmaron que Williams permanece recluido sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Sumter, mientras se completan los procedimientos para su extradición a Georgia, donde enfrenta los cargos formales.
El pastor también es buscado por el Departamento del Sheriff del Condado de Rockdale, que emitió una orden de arresto el pasado 3 de abril. De acuerdo con los registros, en Georgia la bigamia es considerada un delito grave que puede conllevar penas de entre uno y diez años de prisión.
En el sitio web de su ministerio también detallaba que su misión era "difundir el mensaje de esperanza y amor a través de la fe en Jesucristo y preparar a tantos como podamos para el fin de los tiempos. Creemos en capacitar a las personas como discípulos para fortalecer su relación con Dios, entre sí y con los nuevos discípulos".
Aunque Williams promovía el amor y el matrimonio, las acusaciones en su contra ha generado atención pública y cuestionamientos en torno a su figura dentro de la comunidad religiosa que lideraba.