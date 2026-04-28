Hombre es capturado por asesinato de su suegra en San Marcos de Colón

La víctima fue identificada como María Elena Espinal Ramos, quien, según reportes preliminares, fue interceptada por el sospechoso y atacada con un cuchillo, provocándole múltiples heridas, principalmente en el cuello.

Choluteca, Honduras.- Una mujer fue asesinada la mañana del lunes en el municipio de San Marcos de Colón , en el departamento de Choluteca, presuntamente a manos de su yerno, tras una discusión cuyo origen aún no ha sido establecido por las autoridades.

El cuerpo de Espinal Ramos fue encontrado a la orilla de la calle, donde murió de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones. De acuerdo con información policial, en la escena del crimen también fue localizada el arma homicida.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes y, con apoyo de cámaras del Sistema de Emergencias 911, lograron identificar al principal sospechoso, quien responde al nombre de Henry Alonso Montalván, excompañero de hogar de la hija de la víctima.

Tras un operativo de búsqueda en la zona, las autoridades lograron ubicar y capturar al sospechoso en el mismo departamento de Choluteca, cuando intentaba huir.

El detenido fue trasladado bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente por el delito de asesinato.

El crimen ha generado consternación entre los pobladores, debido al vínculo familiar entre la víctima y el presunto agresor.

Los restos de María Elena Espinal Ramos están siendo velados en el sector de El Chagüitón, en San Marcos de Colón, donde familiares y amigos le dan el último adiós