Ricardo Alfredo Montes asume la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas

Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado Ricardo Alfredo Montes Nájera asumió este lunes 2 de marzo la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como parte del proceso de rotación establecido en la Ley Orgánica de la institución. El acto oficial se desarrolló durante una sesión del Pleno Administrativo, en la que el magistrado Jorge Gustavo Medina Rodríguez realizó la entrega de los sellos de titularidad al nuevo presidente del ente contralor del Estado. De acuerdo con la normativa vigente, Montes Nájera ejercerá la presidencia del TSC por un período de un año, en cumplimiento del sistema de rotación entre los tres magistrados que integran el pleno del organismo.

Tras asumir el cargo, el magistrado garantizó ante la comunidad nacional e internacional el cumplimiento de la misión institucional orientada a velar por la gestión eficaz y eficiente de los bienes y recursos públicos, promoviendo una administración transparente basada en valores éticos y morales en beneficio del país. Dentro de su agenda de trabajo, Montes Nájera, dijo, priorizará el fortalecimiento de las auditorías concurrentes, el impulso de las Unidades de Auditoría Interna y el acompañamiento técnico a las 298 municipalidades de Honduras, además de consolidar alianzas con organismos dedicados a la lucha contra la corrupción. El pleno actual del TSC también está integrado por la magistrada Itzel Anaí Palacios, junto a los magistrados Medina Rodríguez y Montes Nájera, quienes fueron nombrados por el Congreso Nacional de Honduras para un período de siete años iniciado el 28 de febrero de 2024.