Ricardo Alfredo Montes asume la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas

Tegucigalpa, Honduras.-El magistrado Ricardo Alfredo Montes Nájera asumió este lunes 2 de marzo la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como parte del proceso de rotación establecido en la Ley Orgánica de la institución.
El acto oficial se desarrolló durante una sesión del Pleno Administrativo, en la que el magistrado Jorge Gustavo Medina Rodríguez realizó la entrega de los sellos de titularidad al nuevo presidente del ente contralor del Estado.
De acuerdo con la normativa vigente, Montes Nájera ejercerá la presidencia del TSC por un período de un año, en cumplimiento del sistema de rotación entre los tres magistrados que integran el pleno del organismo.
Tras asumir el cargo, el magistrado garantizó ante la comunidad nacional e internacional el cumplimiento de la misión institucional orientada a velar por la gestión eficaz y eficiente de los bienes y recursos públicos, promoviendo una administración transparente basada en valores éticos y morales en beneficio del país.
Dentro de su agenda de trabajo, Montes Nájera, dijo, priorizará el fortalecimiento de las auditorías concurrentes, el impulso de las Unidades de Auditoría Interna y el acompañamiento técnico a las 298 municipalidades de Honduras, además de consolidar alianzas con organismos dedicados a la lucha contra la corrupción.
El pleno actual del TSC también está integrado por la magistrada Itzel Anaí Palacios, junto a los magistrados Medina Rodríguez y Montes Nájera, quienes fueron nombrados por el Congreso Nacional de Honduras para un período de siete años iniciado el 28 de febrero de 2024.
Según el artículo 9 de la Ley Orgánica del TSC, la presidencia del organismo debe ejercerse de manera rotativa por períodos de un año entre sus miembros, siguiendo el orden de elección aprobado por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados.
Con esta transición, el magistrado Jorge Medina concluye el segundo año del período de gestión institucional, dando paso a Montes Nájera, quien permanecerá al frente del ente fiscalizador hasta febrero de 2027, cuando la presidencia será asumida por la magistrada Itzel Anaí Palacios.
Durante el período anterior se reportaron avances orientados al fortalecimiento del control interno, la prevención de actos de corrupción, la certificación internacional de equipos auditores y el desarrollo de auditorías e investigaciones especiales en la gestión municipal, rendición de cuentas y probidad administrativa.