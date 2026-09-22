Lo atacó en la mañana y, tras regresar del hospital, lo mató: caso del perro y su dueño en el Hato

Una tragedia ocurrió en el sector 4 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, Distrito Central, cuando un perro de raza pitbull mató a su dueño y dejó herido a su hijo dentro de su propia vivienda.
Nuevos detalles indican que el perro atacó en dos ocasiones a don Alex Alfonso Maldonado Bonilla, como fue identificada la víctima. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
Según los vecinos de la zona, alrededor de las 11:00 de la mañana del pasado 21 de septiembre, don Alfonso fue trasladado a un centro asistencial tras un primer ataque, en el que sufrió una grave herida en uno de sus brazos.
Horas después, alrededor de las 5:00 de la tarde, según relataron los vecinos, don Alfonso regresó a la vivienda, pero el perro, de nombre Zeus, volvió a atacarlo y esta vez le provocó la muerte.
Una de las vecinas que brindó declaraciones a HCH relató que, al momento del ataque, se escuchaban gritos desesperados provenientes de la vivienda.
Durante el segundo ataque del perro, el hijo de la víctima trató de defenderlo y resultó herido en las manos.
Tras la tragedia, Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico, mientras agentes de la Policía Nacional también se desplazaron hasta la zona.
Hasta el momento, lo que se conoce es que el hijo de la víctima se niega a entregar a Zeus. Según vecinos de la zona, en la vivienda únicamente residían don Alfonso, su hijo y el perro.
La víctima había sufrido una grave herida en uno de sus brazos durante el primer ataque. En el segundo, según los relatos de los vecinos, una de sus piernas quedó desprendida debido a la gravedad de las lesiones.
Tras el arribo de las autoridades, el perro quedó encerrado dentro de la vivienda y, durante la noche, los vecinos aseguraron haber escuchado que continuaba ladrando.