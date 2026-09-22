Presidente Asfura viajó a Asamblea de la ONU acompañado de su hija Monique Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura es uno de los más de 170 líderes y representantes mundiales que estarán presentes en la Asamblea General de la ONU de 2026. El mandatario hondureño viajó a Nueva York, Estados Unidos, donde se desarrollará la Asamblea General de las Naciones Unidas, acompañado de su hija mayor, Monique Asfura. Monique Asfura y su padre, Nasry Asfura, fueron captados junto a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas.

Monique Asfura ha sido una de las personas de la familia que más se ha involucrado en temas políticos y culturales durante el período en que “Papi a la Orden” fue alcalde del Distrito Central. Previo a su viaje, se conoció que Asfura expondrá ante la ONU los efectos del cambio climático que están afectando al continente y solicitará apoyo a las naciones más poderosas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La agenda internacional del mandatario también fue confirmada por el ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, quien adelantó que la intervención de Asfura estará enfocada en las consecuencias que estos fenómenos han dejado en la población.