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Presidente Asfura viajó a Asamblea de la ONU acompañado de su hija Monique Asfura

Nasry Asfura ya se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto abordar los efectos del cambio climático y sus consecuencias para Honduras

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 07:55
Presidente Asfura viajó a Asamblea de la ONU acompañado de su hija Monique Asfura

Monique Asfura acompañó a su padre, el presidente Nasry Asfura, en su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, una cita que reunirá a más de 170 líderes y representantes mundiales.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura es uno de los más de 170 líderes y representantes mundiales que estarán presentes en la Asamblea General de la ONU de 2026.

El mandatario hondureño viajó a Nueva York, Estados Unidos, donde se desarrollará la Asamblea General de las Naciones Unidas, acompañado de su hija mayor, Monique Asfura.

Monique Asfura y su padre, Nasry Asfura, fueron captados junto a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas.

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Monique Asfura ha sido una de las personas de la familia que más se ha involucrado en temas políticos y culturales durante el período en que “Papi a la Orden” fue alcalde del Distrito Central.

Previo a su viaje, se conoció que Asfura expondrá ante la ONU los efectos del cambio climático que están afectando al continente y solicitará apoyo a las naciones más poderosas.

La agenda internacional del mandatario también fue confirmada por el ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, quien adelantó que la intervención de Asfura estará enfocada en las consecuencias que estos fenómenos han dejado en la población.

Más de 170 líderes y representantes mundiales estarán en la Asamblea General de la ONU 2026

La sequía ha golpeado fuertemente a Honduras, dejando consecuencias en el sector agrícola y llevando a las autoridades a declarar más de 103 municipios en alerta roja.

La Asamblea General de la ONU iniciará este martes 22 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 28 de septiembre.

Los primeros líderes en intervenir serán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Estados Unidos, Donald Trump; el rey Abdalá II de Jordania y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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