Perro pitbull mata a su dueño en colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona del sexo masculino perdió la vida tras ser atacado por su propio perro de raza pitbull en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa. El hecho se registró la noche de este 21 de septiembre en el sector 4 de la populosa colonia y otra persona resultó herida; el herido es el hijo del fallecido. De manera preliminar se conoció que el hombre respondería al nombre de Alex Alonzo Maldonado Bonilla, mientras el perro tendría el nombre de Zeus.

El hoy occiso quedó tirado en la sala de su casa y junto a él, un saco de comida que justamente le daban al perro. La víctima estaba con su pie derecho desprendido ya que el canino arrancó esta parte de su cuerpo. En tanto, el hijo del fallecido fue trasladado a un centro médico ante las mordidas que el animal le dio en sus manos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hasta la escena arribó personal de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para el levantamiento del cadáver junto al Ministerio Público y Medicina Forense. Tras el arribo de las autoridades, el perro quedó encerrado en la casa y en las próximas horas se determinará qué harán con la mascota.