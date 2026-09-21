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Perro pitbull mata a su dueño en colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa

El perro de raza pitbull atacó a su dueño y le arrancó un pie, además de herir al hijo de la víctima

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 21:10
Perro pitbull mata a su dueño en colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa

El hecho se registró en el sector 4 de la colonia Hato de Enmedio en Tegucigalpa.

Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona del sexo masculino perdió la vida tras ser atacado por su propio perro de raza pitbull en la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa.

El hecho se registró la noche de este 21 de septiembre en el sector 4 de la populosa colonia y otra persona resultó herida; el herido es el hijo del fallecido.

De manera preliminar se conoció que el hombre respondería al nombre de Alex Alonzo Maldonado Bonilla, mientras el perro tendría el nombre de Zeus.

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El hoy occiso quedó tirado en la sala de su casa y junto a él, un saco de comida que justamente le daban al perro. La víctima estaba con su pie derecho desprendido ya que el canino arrancó esta parte de su cuerpo.

En tanto, el hijo del fallecido fue trasladado a un centro médico ante las mordidas que el animal le dio en sus manos.

El perro quedó encerrado en la casa tras el hecho a la espera de ser trasladado hacia otro lugar.

El perro quedó encerrado en la casa tras el hecho a la espera de ser trasladado hacia otro lugar.

(Foto: Cortesía redes)

Hasta la escena arribó personal de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para el levantamiento del cadáver junto al Ministerio Público y Medicina Forense.

Tras el arribo de las autoridades, el perro quedó encerrado en la casa y en las próximas horas se determinará qué harán con la mascota.

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Vecinos apuntaron que el perro ya había atacado en otras ocasiones a quienes viven en el sector.

En redes sociales hubo diversos comentarios sobre el hecho: algunos dijeron que no todos los perros de raza pitbull son violentos y todo depende de la crianza, mientras otros manifestaron que sí son violentos y deberían prohibirlos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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