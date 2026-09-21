Cuadro a cuadro: momento del ataque en el que murió el policía Erlin Izaguirre en SPS

Tras el enfrentamiento, cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron detenidos por su supuesta vinculación con el ataque armado. Las capturas forman parte de una operación ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que dejó un total de nueve personas detenidas por su presunta relación con estructuras criminales.