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Cuadro a cuadro: momento del ataque en el que murió el policía Erlin Izaguirre en SPS

Una cámara de seguridad captó el momento en que agentes policiales intercambiaron disparos con un grupo armado en San Pedro Sula, donde murió el policía Erlin Izaguirre

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 16:56
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Un video captado por una cámara de seguridad de una vivienda registró el momento exacto en que ocurrió el enfrentamiento armado en el que perdió la vida el policía Erlin Izaguirre. Aquí, el cuadro a cuadro.

 Foto: Redes sociales
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El video, captado alrededor de las 3:00 de la tarde de ayer, domingo 20 de septiembre, muestra el momento en que los agentes comienzan a responder a los disparos realizados por un grupo armado en San Pedro Sula, Cortés.
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La grabación muestra a varios agentes corriendo detrás del grupo delictivo, cuyos integrantes disparaban en contra de los policías.
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El agente de la Policía Nacional Erlin Marín Izaguirre Sánchez comenzó a disparar, mientras otros dos agentes corrían y, al mismo tiempo, repelían el ataque.
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El agente Erlin Marín Izaguirre Sánchez murió durante un intercambio de disparos con presuntos integrantes de la Pandilla 18, mientras participaba en labores policiales en el sector de la Rivera Hernández.
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Tras el enfrentamiento, cuatro presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron detenidos por su supuesta vinculación con el ataque armado. Las capturas forman parte de una operación ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que dejó un total de nueve personas detenidas por su presunta relación con estructuras criminales.
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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, durante el operativo también fueron decomisados 14 kilos de supuesta cocaína, armas de fuego, munición de uso prohibido y presunta droga. Las investigaciones buscan determinar la responsabilidad de los detenidos en los hechos.
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Según explicó de manera preliminar el subcomisionado César Ruiz, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los agentes atendían una denuncia relacionada con vehículos que tenían reporte de robo.
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Al llegar al sector señalado, los policías observaron a un grupo de personas que comenzó a correr al percatarse de la presencia de los uniformados, por lo que iniciaron una persecución y, después de avanzar aproximadamente tres cuadras, los sospechosos comenzaron a disparar.
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Otros dos policías también resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego y fueron trasladados a un centro asistencial del Valle de Sula para recibir atención médica; también murió un supuesto integrante de la Pandilla 18.

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