Mueren dos hermanos y un menor de edad arrastrados por una quebrada en Comayagua

Este lunes -21 de septiembre- se confirmó el hallazgo de los hermanos Darwin Javier y Rosario Montoya Suazo, quienes fueron arrastrados por la corriente de una quebrada junto a un menor de edad en Comayagua. Más detalles a continuación.
El pasado domingo Darwin Javier, Rosario Montoya Suazo y su sobrino Lester Velásquez Montoya tuvieron un inconveniente en la quebrada Los Anises del municipio de La Trinidad cuando se conducían en un vehículo pick-up. El automotor terminó siendo arrastrado por la fuerte corriente del caudal.
En ese sentido, el Cuerpo de Bomberos desplegó equipos de búsqueda para encontrar a los integrantes de esta familia. A eso de las 11 de la noche del domingo, fue encontrado el cuerpo de Darwin Javier, de unos 32 años de edad.
Darwin Javier era residente de la comunidad de La Aguja, según detalló el alcalde de La Trinidad, Carlos Chávez. Su restos fueron encontrados en el municipio de Meámbar.
Horas después, a eso de las 8:30 de la mañana de este lunes en Meámbar los bomberos y personas de la comunidad localizaron el cuerpo sin vida de Rosario Montoya.
El cuerpo de Rosario Montoya presentaba múltiples heridas al haber chocado contra las piedras de la quebrada, quedando en una zona de díficil acceso.
A horas del mediodía, el capitán de los bomberos, Eliud Cárcamo, confirmó el hallazgo de los restos de Lester Velásquez, de seis años de edad.
El fallecimiento de estos integrantes de la familia Montoya Suazo ha causado consternación en los pobladores de La Trinidad, lamentando esta tragedia.
Las fuertes lluvias que han caído en el territorio nacional han traído consigo el crecimiento de los caudales de ríos, riachuelos y quebradas, significando un peligro para las personas. Por ello, Chávez instó a la población a no cruzar estos caudales.
"La población debe de tener la precaución de no andarse cruzando por estos tipos de vado porque las consecuencias son grandes. Ir a perder un familiar es doloroso", expresó el edil de La Trinidad.