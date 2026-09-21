Pagaron L20,000 por su muerte: el crimen de Ingrid Fúnez en Tocoa, Colón

La joven en estado de embarazo, Ingrid Corina Fúnez Mendoza, fue asesinada a disparos el reciente domingo 20 de septiembre en la localidad de Abisinia, en Tocoa, departamento de Colón, causando consternación entre familiares, amigos, conocidos y habitantes de la comunidad. ¿Cómo ocurrió el crimen? A continuación, los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la fémina se encontraba laborando en un local cuando dos individuos, que se transportaban en motocicletas, llegaron al lugar para cometer el crimen. Uno de ellos ingresó y al confirmar que era ella, abrió fuego en su contra hasta dejarla muerta. Las autoridades realizaron el respectivo levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue para la debida autopsia.
Horas más tarde, los sospechosos identificados como Alexi y Justin Castillo Cardona, de 20 y 22 años, fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en Tocoa, Colón.
Según un reporte preliminar de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) uno de los señalados manifestó que una persona les habría pagado la cantidad de 20, 000 lempiras para asesinar a la fémina.
Por su parte, los detenidos fueron trasladados a las instancias correspondientes para que respondan ante los señalamientos en su contra.
Cabe mencionar que las autoridades les decomisaron un arma de fuego, que se presume habría sido usada durante el asesinato, dos teléfonos móviles y dos motocicletas en las que se conducían.
Ingrid Corina Fúnez Mendoza era una mujer que residía en la aldea Abisinia, en el municipio de Tocoa. Según sus allegados, era una persona amable y trabajadora.
"Mi más sentido pésame para la familia de mi vecina, Ingrid. La verdad en nuestra comunidad estamos todos consternados por este hecho". "Son unos desalmados, que les den la cárcel". "Mis más sentido pésame a la familia, que triste es ver tanta mujer asesinada en Honduras. La Abisinia, un sector tan sano y con gente muy linda, trabajadora, y que ahora estén ocurriendo esto, es triste", son algunos de los comentarios.
Las autoridades continúan investigando los hechos para determinar cuál fue el móvil y quién es la tercera persona que estaría detrás del crimen que mantiene conmocionados a los habitantes de Tocoa.
Mientras tanto, los dos hermanos detenidos serán puestos a disposición del juzgado correspondiente para que respondan por los señalamientos en su contra durante el proceso legal.