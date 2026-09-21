Pagaron L20,000 por su muerte: el crimen de Ingrid Fúnez en Tocoa, Colón

"Mi más sentido pésame para la familia de mi vecina, Ingrid. La verdad en nuestra comunidad estamos todos consternados por este hecho". "Son unos desalmados, que les den la cárcel". "Mis más sentido pésame a la familia, que triste es ver tanta mujer asesinada en Honduras. La Abisinia, un sector tan sano y con gente muy linda, trabajadora, y que ahora estén ocurriendo esto, es triste", son algunos de los comentarios.