Declaran terroristas a la MS-13, Pandilla 18 y Cartel del Diablo: Los duros castigos para sus miembros

De esta manera, la declaratoria de la MS-13, la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo como asociaciones terroristas implica la aplicación de nuevas medidas de seguridad y cambios en el tratamiento de sus integrantes dentro y fuera de los centros penitenciarios. Las tres estructuras criminales tienen presencia en diferentes zonas del país. En el caso del Cartel del Diablo, las autoridades lo han relacionado principalmente con actividades delictivas en el departamento de Yoro.