Declaran terroristas a la MS-13, Pandilla 18 y Cartel del Diablo: Los duros castigos para sus miembros

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales que operan en Honduras, una medida que busca fortalecer las acciones del Estado contra el crimen organizado.
“En el Poder Legislativo se respaldarán las reformas y herramientas jurídicas acordadas por el CNDS, comprometiéndose a dotar a los operadores de justicia de recursos presupuestarios, logísticos y normativos para enfrentar al crimen organizado en Honduras”, dijo Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
Zambrano se reservó inicialmente los nombres de las estructuras criminales declaradas terroristas. Sin embargo, agentes de las fuerzas de seguridad confirmaron a Opsa que se trataría de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo, consideradas estructuras de alta peligrosidad.
La decisión se fundamenta en las recientes reformas al Código Penal, que facultaron al CNDS para determinar cuándo una organización criminal puede ser considerada una asociación terrorista, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislación.
Una de las principales medidas contempla que los organismos de seguridad actúen de manera inmediata contra integrantes de estos grupos, debido a que los delitos asociados a la figura de terrorismo tendrían carácter de flagrancia permanente.
Además, se autorizó la creación de un Circuito Especializado en delitos de terrorismo, que contará con jueces y fiscales para conocer estos casos. Las autoridades que participen en estos procesos también tendrán medidas especiales de seguridad.
También se anunciaron cambios en los centros penitenciarios. Los integrantes de los grupos declarados terroristas podrán ser trasladados a módulos de máxima seguridad, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva y todavía no tengan una sentencia condenatoria.
Asimismo, se contempla establecer un régimen especial para las comunicaciones de los integrantes de estos grupos recluidos en los centros penitenciarios, además de una regulación específica de las visitas.
Durante la reunión también se aprobó el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen y se nombró al coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato como director de esa institución.
De esta manera, la declaratoria de la MS-13, la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo como asociaciones terroristas implica la aplicación de nuevas medidas de seguridad y cambios en el tratamiento de sus integrantes dentro y fuera de los centros penitenciarios. Las tres estructuras criminales tienen presencia en diferentes zonas del país. En el caso del Cartel del Diablo, las autoridades lo han relacionado principalmente con actividades delictivas en el departamento de Yoro.