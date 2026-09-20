Era Testigo de Jehová: Josué Meza, taxista VIP hallado muerto en su carro

El crimen del joven Josué Alejandro Meza Bejarano, de 22 años, ha causado indignación. El joven era taxista VIP y fue encontrado sin vida en su auto en Tegucigalpa. En las últimas horas se conoció que era Testigo de Jehová y servía en su iglesia.
El cuerpo sin vida de Josué Alejandro Meza Bejarano fue encontrado en el interior de un vehículo Honda Civic color azul, en una gasolinera ubicada en el sector de El Sauce, sobre el anillo periférico de Tegucigalpa.
Él residía en la colonia La Travesía de Tegucigalpa y fue encontrado dentro del vehículo atado de manos y pies. Además, presentaba signos de violencia.
Según los primeros reportes, el vehículo fue estacionado en una gasolinera en El Sauce alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado 19 de septiembre.
El automóvil permaneció en el lugar durante varias horas, hasta que un guardia de seguridad observó durante la madrugada que salía sangre por una de las puertas. El cuerpo de Josué Meza estaba dentro.
Josué Alejandro Meza Bejarano había sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 19 de septiembre, por lo que sus familiares permanecían a la espera de conocer su paradero.
En las últimas horas se conoció que el joven era Testigo de Jehová y servía en su iglesia. Por lo que se desconoce por qué le terminaron quitando la vida.
En X, la joven periodista capitalina Eunice Umanzor, escribió en sus redes: "A Josué lo asesinaron y torturaron, 'maje' era Testigo de Jehova. Lo conocí desde pequeño, fue compañero de mi hermana y no me explico por qué le hicieron eso. Fue encontrado sin vida, atado de pies y manos, en su carro que utilizaba como Uber; aquí no se puede ni trabajar".
Otra persona en redes compartió esta foto que sería de Josué Meza y escribió: "Qué dolor más grande embarga hoy a la congregación cristiana de los Testigos de Jehová. Nuestro amado hermano Josué Meza servía como anciano y precursor regular en la Congregación Travesía Este".
Entre las pesquisas se contempla el análisis de cámaras de vigilancia instaladas en la zona, además de otras labores investigativas que permitan determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables.