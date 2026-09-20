Era Testigo de Jehová: Josué Meza, taxista VIP hallado muerto en su carro

En X, la joven periodista capitalina Eunice Umanzor, escribió en sus redes: "A Josué lo asesinaron y torturaron, 'maje' era Testigo de Jehova. Lo conocí desde pequeño, fue compañero de mi hermana y no me explico por qué le hicieron eso. Fue encontrado sin vida, atado de pies y manos, en su carro que utilizaba como Uber; aquí no se puede ni trabajar".