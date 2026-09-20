Uno recién había regresado de EE UU: Alex y Luis, asesinados tras ataque en Olanchito, Yoro

Dos jóvenes perdieron la vida en un ataque en la comunidad de Chorreras, sector de Valle Arriba, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro. ¿Qué se sabe del atentado y quiénes son los jóvenes?
El hecho se registró el sábado 19 de septiembre en Chorreras, sector de Valle Arriba, municipio de Olanchito, Yoro. Dos hombres perdieron la vida y, según reportes locales, una tercera persona habría resultado gravemente herida.
Medios locales indicaron que dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta habrían interceptado a las víctimas y dispararon contra ellas.
Una de las víctimas fue identificada como Alex Javier Martínez, de 34 años.
La otra víctima fue identificada como Luis Carlos Puerto, de 37 años de edad y que recién había llegado de Estados Unidos. Una de las víctimas perdió la vida mientras era atendida en el Hospital Aníbal Murillo Escobar, en Olanchito.
En tanto, la otra víctima falleció cuando era trasladada en ambulancia hacia el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, Cortés.
Medios locales informaron que la tercera víctima es una mujer, la cual permanece grave en el Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito.
Tras las muertes, en redes sociales se viralizó el comentario de una persona que dijo: "Mi amor, te llevaste mi corazón. Hijo, sé que te volveré a ver".
Hasta el momento, la Policía Nacional desconoce las causas del doble homicidio y se encuentra en búsqueda de las personas que cometieron el crimen.
El departamento de Yoro es uno de los más violentos en Honduras y donde se encuentra la llamada banda "El Cartel del Diablo". En las últimas semanas se han registrado varias muertes en este departamento.