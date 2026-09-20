“Si te llenaste de odio conmigo, trágatelo”: Kimberly, horas antes de que la mataran en la 28 de Marzo

Un disparo en la cabeza acabó con la vida de Kimberly Núñez, una joven de 24 años que fue asesinada dentro de su casa en la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa. ¿Tenía enemistades? ¿Qué se sabe del crimen?
Preliminarmente, se informó que la noche del pasado viernes 18 de septiembre tocaron a la puerta de la joven y, al abrir, sujetos armados ingresaron a la vivienda y le dispararon. La joven sufrió una herida de bala en la cabeza.
Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el crimen. Sin embargo, al revisar las redes sociales de la joven se encontraron algunos mensajes que podrían ser considerados como una pista, entre ellos: “Unos me tiran, otros me odian, pero normal, ellos saben que Núñez es Núñez”.
El viernes 18 de septiembre, horas antes de que fuera asesinada, la joven publicó en TikTok el siguiente mensaje: “Yo no soy enemiga de nadie; si te llenaste de odio conmigo, pues trágatelo, así como te tragas los cuernos que te pone el amor de tu vida”.
De la misma manera, en su perfil la joven compartía fotografías de festividades junto a sus familiares, salidas con amigos y algunas imágenes personales, acompañadas de frases relacionadas con la vida.
Tras cometer el crimen, los responsables habrían huido de la vivienda y dejaron a la joven sin vida en el interior de su casa, ubicada en la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa.
Por su parte, Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo de Kimberly Paola Núñez y lo trasladó a la morgue capitalina para practicarle la autopsia correspondiente y continuar con el proceso de identificación y entrega a sus familiares.
La joven vivía con su abuela y otra menor de 15 años de edad, quien habría sido requerida por las autoridades para efectos de investigación.
En redes sociales, varios amigos y familiares han lamentado lo ocurrido y han expresado su pesar por la muerte de Kimberly. “Ay, Pao, nos dejó un vacío en nuestros corazones, pero yo sé que Dios la tiene en su santa gloria”.
“Amiga hermosa, me dejó un vacío en el alma, pero Dios me la tendrá en el cielo y será un ángel que cuidará a sus hermanos”, fue otro de los mensajes publicados tras conocerse su muerte.