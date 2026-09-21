Mantienen en alerta amarilla el Distrito Central por lluvias; ocho departamentos están en alerta verde

Tegucigalpa, Honduras.- Copeco mantiene la alerta amarilla para el Distrito Central y establece alerta verde en ocho departamentos y el resto de Francisco Morazán ante la continuidad de las condiciones atmosféricas inestables. El alertamiento tendrá una duración de 48 horas a partir de las 7:00 pm de este lunes 21 de septiembre de 2026, según el comunicado emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco). La alerta verde comprende los departamentos de Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara y el resto de Francisco Morazán.

La medida se adopta ante el riesgo de lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, que pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y deslizamientos. En el Distrito Central, la alerta amarilla se mantiene debido a la susceptibilidad de diferentes sectores a inundaciones repentinas, deslizamientos, caída de árboles, socavones y otras incidencias asociadas a las lluvias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones atmosféricas continuarán inestables en el territorio hondureño.

El informe señala que la convergencia de vientos del océano Pacífico y el mar Caribe interactuará con una vaguada en altura, lo que producirá abundante nubosidad y precipitaciones de moderadas a fuertes. Las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, mientras los mayores acumulados se esperan en las regiones del centro, suroccidente y sur.

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