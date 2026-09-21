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Mantienen en alerta amarilla el Distrito Central por lluvias; ocho departamentos están en alerta verde

La medida estará vigente durante 48 horas y también incluye alerta verde en ocho departamentos por posibles lluvias, tormentas y deslizamientos

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 19:21
Mantienen en alerta amarilla el Distrito Central por lluvias; ocho departamentos están en alerta verde

Copeco mantiene alerta amarilla en el Distrito Central y alerta verde en ocho departamentos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Copeco mantiene la alerta amarilla para el Distrito Central y establece alerta verde en ocho departamentos y el resto de Francisco Morazán ante la continuidad de las condiciones atmosféricas inestables.

El alertamiento tendrá una duración de 48 horas a partir de las 7:00 pm de este lunes 21 de septiembre de 2026, según el comunicado emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

La alerta verde comprende los departamentos de Lempira, Comayagua, Intibucá, Yoro, La Paz, Cortés, Santa Bárbara y el resto de Francisco Morazán.

Alerta amarilla por lluvias e inundaciones en municipios de Santa Bárbara, Cortés y el DC

La medida se adopta ante el riesgo de lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, que pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones repentinas y deslizamientos.

En el Distrito Central, la alerta amarilla se mantiene debido a la susceptibilidad de diferentes sectores a inundaciones repentinas, deslizamientos, caída de árboles, socavones y otras incidencias asociadas a las lluvias.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones atmosféricas continuarán inestables en el territorio hondureño.

El informe señala que la convergencia de vientos del océano Pacífico y el mar Caribe interactuará con una vaguada en altura, lo que producirá abundante nubosidad y precipitaciones de moderadas a fuertes.

Las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, mientras los mayores acumulados se esperan en las regiones del centro, suroccidente y sur.

Recomendaciones

Copeco recomienda no cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos cuando presenten un incremento en su caudal y atender las instrucciones de las autoridades y los cuerpos de primera respuesta.

También pide limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a viviendas y comunidades para facilitar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones repentinas.

Durante las lluvias intensas se recomienda evitar permanecer cerca de ríos, quebradas y otras fuentes de agua. Ante tormentas eléctricas, la población debe buscar un lugar seguro y evitar espacios abiertos, árboles o estructuras que puedan representar un riesgo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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