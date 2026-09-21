ICF incorpora firma electrónica avanzada para agilizar sus trámites

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de Conservación Forestal (ICF) comenzó a incorporar la firma electrónica avanzada en sus procesos institucionales, como parte de la digitalización de sus trámites y documentos.
La implementación cuenta con el acompañamiento técnico de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), entidad que, según la información proporcionada, está certificada por el Instituto de la Propiedad (IP) para prestar este servicio a instituciones públicas y a la ciudadanía.
La firma electrónica avanzada permite realizar gestiones mediante documentos digitales y, de acuerdo con el ICF, tiene equivalencia jurídica con la firma manuscrita.
Esto permite que determinados documentos y trámites puedan gestionarse de manera electrónica, sin requerir necesariamente la presentación física de documentos.
Para el ICF, la incorporación de esta herramienta forma parte del proceso de modernización de sus procedimientos internos y de atención a los usuarios.
José Armando Ramírez, titular del ICF, señaló que la implementación "encabeza un pilar fundamental en la atención a la ciudadanía" y sostuvo que "la medida garantiza la plena fiabilidad de los servicios digitales, trazabilidad y otorga mayor celeridad a los procesos institucionales".
Desde la DIGER, José Antonio Martínez, coordinador de Gobierno Digital, explicó que la incorporación de este tipo de herramientas busca dotar a las instituciones de mecanismos para gestionar documentos y procesos de manera digital.
Según Martínez, este ecosistema "aporta los más altos estándares de seguridad jurídica, consolidando la estrategia de transformación digital del gobierno impulsado por el ministro de DIGER, Elmer Ferrera y el Presidente de República Nasry Asfura".
La incorporación de la firma electrónica avanzada se suma a las medidas de digitalización de los procesos de la administración pública. En el caso del ICF, el siguiente punto que debe precisarse es cuáles trámites y documentos estarán disponibles mediante esta modalidad y desde cuándo podrán ser gestionados completamente en línea.