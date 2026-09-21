ICF incorpora firma electrónica avanzada para agilizar sus trámites

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de Conservación Forestal (ICF) comenzó a incorporar la firma electrónica avanzada en sus procesos institucionales, como parte de la digitalización de sus trámites y documentos. La implementación cuenta con el acompañamiento técnico de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), entidad que, según la información proporcionada, está certificada por el Instituto de la Propiedad (IP) para prestar este servicio a instituciones públicas y a la ciudadanía.

La firma electrónica avanzada permite realizar gestiones mediante documentos digitales y, de acuerdo con el ICF, tiene equivalencia jurídica con la firma manuscrita. Esto permite que determinados documentos y trámites puedan gestionarse de manera electrónica, sin requerir necesariamente la presentación física de documentos. Para el ICF, la incorporación de esta herramienta forma parte del proceso de modernización de sus procedimientos internos y de atención a los usuarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse