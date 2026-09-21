Liga de Naciones 2026: ¿En qué canal transmitirán los partidos de la Selección de Honduras?

La Bicolor comienza un nuevo proceso bajo la dirección del estratega español José Francisco Molina , quien buscará enderezar el rumbo del combinado catracho y devolverle protagonismo al combinado catracho a base de buenos resultados.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras vuelve al ruedo internacional y esta semana dará inicio a su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf , donde afrontará un nuevo desafío.

Honduras disputará cuatro partidos en esta fase de la Nations League. La escuadra dirigida por Molina quedó ubicada en un competitivo Grupo B, junto a Jamaica, Guatemala, El Salvador, Surinam y Martinica.

El debut de la H será el 25 de septiembre, cuando reciba a Surinam en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa en duelo que comenzará a las 7 de la noche. Posteriormente, Honduras visitará a Jamaica el 28 de septiembre y a Martinica el 2 de octubre, antes de cerrar esta fase nuevamente como local frente al conjunto jamaicano el 5 de octubre.¿Dónde se podrán ver los partidos de Honduras?

Los encuentros de la Liga de Naciones de la Concacaf contarán con diferentes opciones de transmisión para los aficionados hondureños, dependiendo de la sede del partido.

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Los compromisos que Honduras dispute como local podrán seguirse a través de TVC y el Canal 8 del Gobierno. De esta manera, los duelos ante Surinam y Jamaica, ambos programados en el estadio Nacional Chelato Uclés, estarán disponibles para la afición catracha mediante estas señales.

En el caso de los partidos que Honduras dispute como visitante en esta edición de la Liga de Naciones, la transmisión estará a cargo de FOX, luego de que la cadena adquiriera la programación y producción local que anteriormente manejaba Tigo Sports en Centroamérica.

Además, los aficionados hondureños que se encuentren en Estados Unidos también tendrán opciones para seguir los partidos de la Bicolor. Los encuentros podrán ser vistos a través de TUDN y Fox Sports, dependiendo de la programación correspondiente.

Así, la Selección de Honduras se prepara para iniciar una nueva etapa internacional con José Francisco Molina al frente, en busca de resultados positivos en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ganar es de vital importancia porque la Nations League funciona directamente como la llave de acceso a la Copa Oro 2027. Las selecciones que logren sellar su boleto a los cuartos de final obtendrán la clasificación automática al torneo más prestigioso de la Concacaf.