Muerte de Presley Gerber: estaba en un centro de rehabilitación tras reconocer problemas de adicción

Loa Angeles, Estados Unidos.- Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, que falleció este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, había hablado abiertamente de sus problemas de salud mental y del consumo de drogas, según medios locales. La oficina del forense del condado de Los Ángeles informó que Gerber murió el domingo mientras se encontraba en el citado centro, aunque no especificó las causas del fallecimiento a falta de conocer el resultado de la autopsia. El representante de Crawford confirmó la noticia y declaró a la CNN que la familia pedía "privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

Nacido en California en 1999, Gerber era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con el empresario Rande Gerber y, al igual que su hermana, Kaia Gerber, se inició en el mundo del modelaje a una edad temprana ya que debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años. También desfiló para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, así como para las firmas estadounidenses Tommy Hilfiger y Ralph Lauren y participó en campañas publicitarias para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega mientras aparecía en revistas como "GQ Style" y "The New York Times Style Magazine", recuerda la CNN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En los últimos años, Gerber había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y el consumo de drogas. En 2023, durante su participación en el pódcast "Studio 22", habló sobre el uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como "una parte muy importante de mi vida". Impulsó su propia iniciativa, "Mental Health Mondays" (Lunes de Salud Mental), y colaboró ​​con organizaciones no gubernamentales, incluida "A Sense of Home" —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—, según informó DNA Model Management. El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico.