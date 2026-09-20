Capturan a Orbin Velásquez, alias “Torba”, presunto miembro de la “Banda de Berna”

Cortés, Honduras.- Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI) capturaron a un hombre de 29 años, conocido con el alias de “Torba”, señalado como presunto integrante de la denominada “Banda de Berna”. La captura se ejecutó este domingo- 20 de septiembre-, mediante operaciones de vigilancia y seguimiento en la colonia La Mesa, municipio de La Lima, Cortés, informó la Policía Nacional. El sospechoso fue identificado como Orbin Enrique Velásquez Mendoza, quien contaba con una orden de captura por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir, emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal es vinculada con hechos relacionados con secuestro, sicariato, tráfico de drogas y tráfico de armas. Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición del juzgado que emitió la orden de captura para continuar con el procedimiento legal correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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