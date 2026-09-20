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Capturan a Orbin Velásquez, alias “Torba”, presunto miembro de la “Banda de Berna”

El sospechoso fue detenido en La Lima mediante labores de inteligencia y tenía una orden judicial por secuestro agravado y asociación para delinquir

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 21:07
Capturan a Orbin Velásquez, alias “Torba”, presunto miembro de la “Banda de Berna”

Policía Nacional captura a “Torba”, de la banda de “Berna”, por secuestro agravado y asociación para delinquir en La Lima.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI) capturaron a un hombre de 29 años, conocido con el alias de “Torba”, señalado como presunto integrante de la denominada Banda de Berna.

La captura se ejecutó este domingo- 20 de septiembre-, mediante operaciones de vigilancia y seguimiento en la colonia La Mesa, municipio de La Lima, Cortés, informó la Policía Nacional.

El sospechoso fue identificado como Orbin Enrique Velásquez Mendoza, quien contaba con una orden de captura por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir, emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula.

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De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal es vinculada con hechos relacionados con secuestro, sicariato, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición del juzgado que emitió la orden de captura para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Las investigaciones permitieron establecer la presunta vinculación de la “Banda de Berna” .

Las investigaciones permitieron establecer la presunta vinculación de la “Banda de Berna” .

 (Foto: Cortesía )

Antecedentes

Alias “Torba” fue detenido el 16 de octubre de 2024 en Subirana, Yoro, por suponerlo responsable de los delitos de tentativa de homicidio inacabada, atentado, portación ilegal de arma de fuego de uso comercial y tráfico ilícito de drogas.

Las investigaciones también relacionan al sospechoso con un caso de presunto secuestro ocurrido el 12 de junio de 2024 en Baracoa, Puerto Cortés.

Según las diligencias, varias personas fueron interceptadas por sujetos armados, quienes las despojaron de sus vehículos y posteriormente exigieron una suma millonaria a cambio de su liberación, permitiendo establecer la presunta vinculación de miembros de la denominada “Banda de Berna” con esos hechos.

En diciembre de 2024, la DPI y la UNAS realizaron operativos simultáneos que terminaron con la captura de ocho presuntos integrantes de esa estructura.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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