Capturan a Orbin Velásquez, alias “Torba”, presunto miembro de la “Banda de Berna”

Cortés, Honduras.- Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI) capturaron a un hombre de 29 años, conocido con el alias de “Torba”, señalado como presunto integrante de la denominada “Banda de Berna”.
La captura se ejecutó este domingo- 20 de septiembre-, mediante operaciones de vigilancia y seguimiento en la colonia La Mesa, municipio de La Lima, Cortés, informó la Policía Nacional.
El sospechoso fue identificado como Orbin Enrique Velásquez Mendoza, quien contaba con una orden de captura por los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir, emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula.
De acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal es vinculada con hechos relacionados con secuestro, sicariato, tráfico de drogas y tráfico de armas.
Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición del juzgado que emitió la orden de captura para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Antecedentes
Alias “Torba” fue detenido el 16 de octubre de 2024 en Subirana, Yoro, por suponerlo responsable de los delitos de tentativa de homicidio inacabada, atentado, portación ilegal de arma de fuego de uso comercial y tráfico ilícito de drogas.
Las investigaciones también relacionan al sospechoso con un caso de presunto secuestro ocurrido el 12 de junio de 2024 en Baracoa, Puerto Cortés.
Según las diligencias, varias personas fueron interceptadas por sujetos armados, quienes las despojaron de sus vehículos y posteriormente exigieron una suma millonaria a cambio de su liberación, permitiendo establecer la presunta vinculación de miembros de la denominada “Banda de Berna” con esos hechos.
En diciembre de 2024, la DPI y la UNAS realizaron operativos simultáneos que terminaron con la captura de ocho presuntos integrantes de esa estructura.