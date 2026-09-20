Lluvias dejan 15 incidencias y familias afectadas en distintos puntos de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que cayeron durante la noche del sábado 19 de septiembre dejaron calles anegadas, viviendas afectadas y daños en distintos puntos de Tegucigalpa, según el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger). El reporte contabiliza al menos 15 incidencias, de las que 10 eran inundaciones, además de la caída de un árbol, un socavón, un deslizamiento, un derrumbe y un puente afectado en diferentes sectores del Distrito Central. Entre los puntos donde se reportaron inundaciones están las colonias La Cañada, Bella Oriente, San Ángel, Hato de Enmedio y sectores de la Kennedy, así como el bulevar Centroamérica, Villa Nueva y el anillo periférico.

En la colonia Kennedy se registraron cuatro inundaciones, al igual que en el anillo periférico. Mientras que, en Villa Nueva se reportó una inundación junto con afectaciones en dos puentes. La lluvia también provocó la caída de un árbol en la colonia La Joya, un socavón en la residencial Honduras, un deslizamiento en la residencial Miraflores y un derrumbe que afectó un puente peatonal en Villa Vieja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una quebrada desbordada afectó viviendas

Uno de los sectores que enfrentó mayores dificultades fue el Hato de Enmedio, donde el desbordamiento de una quebrada alcanzó viviendas y establecimientos. Julio Quiñónez, director del Simger, explicó que, a la altura del bulevar Fuerzas Armadas y el puente peatonal o las gradas de Hato de Enmedio, la quebrada "se desbordó y afectó dos talleres mecánicos y varias viviendas. Los mismos vecinos reportaron un vehículo atorado justo en la alcantarilla que transita por el bulevar y ocasiono el dique que inundo las viviendas de esta familia". El Cuerpo de Bomberos señaló que a algunas de las familias se les ofreció trasladarse a un albergue, pero decidieron permanecer en sus viviendas mientras esperaban que disminuyera el nivel de la quebrada.

Rescates durante la emergencia

La acumulación de agua también puso en riesgo a personas que intentaban movilizarse durante la lluvia. En la colonia Loarque, una familia quedó atrapada dentro de un vehículo luego de que este se apagara mientras intentaban atravesar una calle inundada. “Se le dio auxilio a una familia que quiso cruzar una calle que estaba llena de agua y el vehículo se le apagó, ellos quedaron dentro, se les auxilió en la colonia Loarque y se les dejó en un lugar seguro, al igual que el vehículo”, explicó Carlos Bonilla, portavoz del Cuerpo de Bomberos. La lluvia tuvo una duración aproximada de dos horas y media y dejó sectores con dificultades para circular, mientras los equipos de emergencia y limpieza atendían los puntos donde se registraron mayores afectaciones. Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones en el Distrito Central ante la posibilidad de nuevas lluvias y emergencias durante este domingo.