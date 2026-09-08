Residentes denuncian basura y animales muertos en quebrada La Soledad

Tegucigalpa, Honduras.- Vecinos de la colonia 21 de Febrero denunciaron la acumulación de basura y la presencia de animales muertos en la quebrada La Soledad, situación que, según los residentes, genera malos olores y condiciones de insalubridad en el sector. Los habitantes señalaron que algunas personas utilizan el cauce como botadero clandestino y que recientemente fue arrojado un perro muerto, cuyo cuerpo permanece en el lugar. “Con la gente no se puede, la verdad. Denunciamos la otra vez sobre un perro que botaron de la escuela en esta quebrada. Eso es demasiado sucio y es increíble que sean capaces de ese tipo de cosas”, denunció alterado un residente que vive cerca de la quebrada.

El vecino relató que esta no es la primera vez que encuentran animales muertos en el sector. Según explicó, en una ocasión anterior también arrojaron otro perro y posteriormente lo enterraron en la zona. En esta ocasión, indicó, otro animal fue lanzado a la quebrada y algunas personas incluso lo cubrieron. El cuerpo permanece en el sitio y, según los residentes, genera un fuerte hedor. “Está lleno de moscas y el hedor ya es fuerte, en unos días va a ser insoportable. No sé qué les pasa por la cabeza para venir a botar un animal aquí, no le encuentro lógica”, cuestionó.

Vecinos intentaron retirar al animal

Erick Morazán, otro vecino del sector, aseguró que intentó sacar al animal de la quebrada después de observarlo desde uno de los puentes de la zona. “Yo iba pasando por el puente y lo vi, lo quise sacar, pero no pude porque el perro ya estaba hinchado. La gente solo me miró, pero nadie me ayudó a sacarlo”, relató. Los vecinos señalaron que el problema no se limita a los animales abandonados. La quebrada también acumula bolsas de basura, ramas y hojas que son arrojadas de manera constante. La quebrada de La Soledad inicia en la colonia La Fuente y atraviesa la colonia 21 de Febrero, donde las familias que viven en sus alrededores permanecen expuestas a las condiciones de insalubridad. Durante un recorrido realizado por EL HERALDO, se constató la presencia de un fuerte olor en el sector y una considerable cantidad de desechos acumulados dentro del cauce. La acumulación de ramas, hojas y basura también genera preocupación ante la posibilidad de que una lluvia provoque el arrastre de estos materiales y obstruya el paso del agua.

Piden limpieza y mayor conciencia