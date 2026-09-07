Narrativa sobre la sequía es utilizada para justificar alzas en alimentos, según Artículo 19

Tegucigalpa, Honduras.- El aumento en los precios de productos de la canasta básica no debería atribuirse de forma generalizada a la sequía que atraviesa parte del territorio hondureño, consideró Darwin Ponce, presidente de la asociación Artículo 19. El director cuestionó que esta situación pueda estar siendo utilizada como argumento para elevar los costos al consumidor. Aunque reconoció que existen municipios afectados por la escasez de agua, señaló que las condiciones no son iguales en todas las regiones del país y que todavía existen zonas donde la producción agrícola se mantiene.

“Es una serie de factores que se han conjugado para generar un tipo de desinformación respecto a productos de canasta básica; uno de ellos es la narrativa de que estamos como país en una crisis. Yo sé que hay crisis en algunos municipios, pero no es que Honduras esté arruinada", puntualizó. Explicó que "lo que se tiene que hacer es buscar y concentrar esfuerzos para traer la producción a los centros de consumo y que no haya este tipo de situaciones, porque esa narrativa alarmista ha creado la excusa perfecta para incrementar productos de canasta básica sin justificación”.

Falta de controles a los precios

El presidente de Artículo 19 también cuestionó la capacidad de las autoridades para vigilar los precios y detectar posibles abusos contra los consumidores. “La incapacidad de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección de Protección al Consumidor de poder establecer verdaderos controles de las personas y empresas que están manipulando precios en desfavor de la población”, lamentó. Como ejemplo de que la producción continúa en algunas zonas, Ponce relató una conversación que sostuvo con un productor de la zona de Cerro Grande, en las cercanías de Valle de Ángeles, donde se cultivan hortalizas y vegetales. “Ayer domingo anduvo un campesino de la zona de Cerro Grande, allá por la zona de Valle de Ángeles, una zona productiva; producen básicamente hortalizas y vegetales. Y yo le pregunté: Ahí pasa el río, ¿cómo hacen con el agua? No, me dice, tenemos riego y viera qué belleza de vegetales los que han dado”, señaló. A partir de este tipo de casos, Ponce cuestionó que se generalice la situación de sequía para explicar las dificultades en el abastecimiento o justificar aumentos en los productos. “El verano se ha extendido en algunas regiones del país, pero hay zonas que siguen siendo productivas. Es decir, generalizar sobre este tema es peligroso, especialmente en un contexto donde los comerciantes abusan”, advirtió.

Identificar zonas productivas afectadas