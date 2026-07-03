¿Cuáles son los precios de los alimentos este fin de semana en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.-Las verduras que acompañan las sopas de los hogares de capitalinos sufren incrementos este fin de semana en la Feria El Lempirita, ubicada en el bulevar Kennedy en las instalaciones del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), donde pequeños productores venden sus productos.

La legumbre con el incremento más significativo es el elote en bandeja al pasar de 35 a 45 lempiras la bandeja, con un aumento de L10. Siguen la papa que subió ocho lempiras la libra, variando de L15 a L23, mientras la yuca registró una variación de L2 la libra.

Mientras tanto que los granos básicos, que acompañan las mesas hondureñas, mantienen los precios estables: el frijol rojo 110 lempiras la medida, mientras que el negro cuesta L100. El maíz amarillo no registra cambios y se cotiza en 30 la medida, mientras que el blanco tiene un precio de L40.

Luis Rodríguez un agricultor de Yuscarán, El Paraíso, recorre más de 68 kilómetros para vender en la feria El Lempirita, aunque enfrenta problemas con la sequía, lo que le impide hacer siembras nuevas y se mantiene a flote gracias a reservas de granos.