Invierten L64.3 millones para productores de café, ganadería, granos básicos y sal

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) entregó 64.3 millones de lempiras para fortalecer la competitividad de 432 productores de café, ganadería, granos básicos y sal en seis departamentos del país, como parte del Proyecto Innovación para la Competitividad Rural (ComRural III). La iniciativa busca dinamizar las economías rurales mediante el fortalecimiento de cadenas de valor, impulsando productividad, inversión, asistencia técnica y acceso a mercados.

En esta etapa, destaca la incorporación histórica a los productores de sal como nueva línea productiva dentro del esquema de financiamiento. El componente de sal permitirá que organizaciones del sector accedan por primera vez a apoyo para mejorar infraestructura, procesos productivos y condiciones de comercialización, ampliando sus oportunidades de inserción en mercados nacionales e internacionales. El viceministro de Caficultura de la SAG, José Francisco Ordóñez, aseguró que con esta inversión "estamos fortaleciendo a 432 productores, incluyendo por primera vez la cadena de la sal, lo que representa una oportunidad de crecimiento, empleo e innovación en zonas rurales”.

Por su parte, René Amador, coordinador nacional de SAG-ComRural, subrayó que "a través de ComRural II y ComRural III, hemos movilizado más de 1,800 millones de lempiras, con más de 400 millones en capital semilla del Gobierno". "Este esquema permite integrar a los productores a mercados formales y generar valor agregado en sus cadenas productivas”, destacó el funcionario. Por su parte el presidente de la Asociación de Productores de Sal de Honduras (ASOPRASALH), Iván Osorio, calificó la medida como "un hecho histórico para el sector salinero de la zona sur".