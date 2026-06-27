Gobierno y productores de El Paraíso afinan medidas para el fortalecimiento agrícola

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de la República a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y productores de El Paraíso, socializaron una agenda para el fortalecimiento del agro que contempla financiamiento, reformas a exoneraciones fiscales, alivio de deudas e inversión en infraestructura rural.
El objetivo de la iniciativa es dinamizar la producción y mejorar la competitividad del sector productivo en la zona oriental del país.
En la reunión participaron miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Municipio de El Paraíso (AGAMPA), junto a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, quienes abordaron los principales desafíos del sector y medidas para dinamizar la economía rural.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó sobre las reformas a la Ley de Exoneraciones Fiscales, orientadas a facilitar el acceso de insumos, maquinaria y herramientas para la producción agropecuaria.
Indicó que se gestionan más de 15,000 millones de lempiras en financiamiento internacional a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), recursos que serán canalizados al sector productivo mediante la banca de desarrollo, principalmente el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
En materia de alivio financiero, el presidente del Legislativo destacó la aprobación de un decreto impulsado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que permite la readecuación de deudas para productores afectados por fenómenos climáticos, así como tasas preferenciales de 2.5% para créditos del sector agropecuario.
También resaltó la inversión en tramos productivos y la entrega de maquinaria a las municipalidades como parte de una estrategia orientada a mejorar la infraestructura rural, reducir costos de transporte y facilitar la salida de la producción agrícola, beneficiando a productores de distintas regiones del país.
Por su parte, el ministro de la SAG, Moisés Molina destacó la entrega de insumos al sector cafetalero en El Paraíso, como parte del Programa de Incentivo a la Producción Cafetalera, que contempla la distribución de cerca de 50,000 quintales de fertilizante.
Molina señaló que "el Gobierno impulsa reformas estructurales para mejorar la competitividad del sector, incluyendo la Ley de Biocombustibles y ajustes al régimen de exoneraciones, con el objetivo de ampliar la inversión agrícola, entre ellas la siembra de aproximadamente 170,000 manzanas de soya a nivel nacional".
El encuentro con el sector productivo concluyó con el compromiso de mantener espacios de diálogo entre productores y autoridades, consolidando una agenda enfocada en la inversión, el financiamiento y la productividad del campo hondureño.