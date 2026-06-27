Gobierno y productores de El Paraíso afinan medidas para el fortalecimiento agrícola

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de la República a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y productores de El Paraíso, socializaron una agenda para el fortalecimiento del agro que contempla financiamiento, reformas a exoneraciones fiscales, alivio de deudas e inversión en infraestructura rural. El objetivo de la iniciativa es dinamizar la producción y mejorar la competitividad del sector productivo en la zona oriental del país. En la reunión participaron miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Municipio de El Paraíso (AGAMPA), junto a autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, quienes abordaron los principales desafíos del sector y medidas para dinamizar la economía rural.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó sobre las reformas a la Ley de Exoneraciones Fiscales, orientadas a facilitar el acceso de insumos, maquinaria y herramientas para la producción agropecuaria. Indicó que se gestionan más de 15,000 millones de lempiras en financiamiento internacional a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), recursos que serán canalizados al sector productivo mediante la banca de desarrollo, principalmente el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

En materia de alivio financiero, el presidente del Legislativo destacó la aprobación de un decreto impulsado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que permite la readecuación de deudas para productores afectados por fenómenos climáticos, así como tasas preferenciales de 2.5% para créditos del sector agropecuario. También resaltó la inversión en tramos productivos y la entrega de maquinaria a las municipalidades como parte de una estrategia orientada a mejorar la infraestructura rural, reducir costos de transporte y facilitar la salida de la producción agrícola, beneficiando a productores de distintas regiones del país.