Agro hondureño: investigación e innovación

Cuando se habla de investigación agropecuaria, muchos piensan en laboratorios con maquinaria sofisticada y tecnología costosa, inteligencia artificial, drones, satélites y sistemas automatizados propios de las grandes potencias económicas. Sin embargo, para Honduras el desafío para su realidad agropecuaria y pesquera no consiste en adoptar estos modelos, sino en investigar y desarrollar innovaciones adaptadas a la realidad económica de sus productores y consumidores.

La investigación agropecuaria y pesquera debe responder a las necesidades nacionales y no a modas tecnológicas. Más del 90% de los productores hondureños pertenecen a la pequeña y mediana agricultura, con limitaciones de capital, crédito, infraestructura y asistencia técnica. Por lo tanto, las innovaciones deben ser prácticas, económicas y de fácil adopción.

En agricultura, se necesita fortalecer la investigación orientada a semillas mejoradas resistentes a sequías y enfermedades, sistemas de captación y almacenamiento de agua, riego, fertilización basada en análisis de suelos, producción de abonos orgánicos, manejo integrado de plagas, etc.

En ganadería, las prioridades deben enfocarse en mejorar la alimentación y nutrición animal, desarrollar programas de mejoramiento genético adaptados al trópico, eficiencia reproductiva, fortalecer la salud y bienestar animal, utilizar pastos mejorados y adoptar sistemas silvopastoriles, promover tecnologías de identificación y trazabilidad, etc.

No es indispensable que cada productor adquiera equipos sofisticados; muchas veces una adecuada asistencia técnica produce mayores resultados que inversiones costosas mal utilizadas.

Asimismo, la digitalización del agro debe avanzar de manera gradual. El uso de teléfonos inteligentes para recibir alertas climáticas, recomendaciones sanitarias, precios de mercado y asistencia técnica virtual representa una innovación accesible para miles de productores. Estas herramientas tienen costos relativamente bajos y pueden generar importantes incrementos en productividad.

La investigación también debe orientarse a reducir las pérdidas post-cosecha; diversos estudios nacionales e internacionales señalan que una parte significativa de los alimentos se pierde durante el almacenamiento, transporte y comercialización. Mejorar estas etapas puede incrementar la disponibilidad de alimentos sin necesidad de ampliar áreas cultivadas.

Otro aspecto fundamental es la vinculación entre investigación, extensión agrícola y educación rural. El conocimiento científico pierde valor cuando permanece encerrado en oficinas o laboratorios. Debe llegar al productor mediante programas permanentes de capacitación y acompañamiento técnico.

La lucha contra el hambre, la pobreza rural y la dependencia alimentaria no exige necesariamente las tecnologías más costosas del mundo. Exige inteligencia para identificar las innovaciones apropiadas para nuestras condiciones económicas, climáticas y sociales.

Honduras necesita una investigación agropecuaria moderna, pero realista; científica, pero práctica; innovadora, pero accesible. Solo así podrá fortalecerse la producción nacional, mejorar los ingresos rurales y avanzar hacia una verdadera soberanía alimentaria.

La lucha contra el hambre comienza en los laboratorios, en las estaciones experimentales y en los centros de investigación. Allí nace el conocimiento, posteriormente llega al campo y se transforma en alimentos. La investigación descubre, la innovación aplica. Aquí, el verdadero desafío del agro hondureño. Queda planteado.