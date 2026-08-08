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Lionel Messi llega a Rosario tras fallecimiento de su padre Jorge

El jugador Lionel Messi viajó junto co su familia a Rosario para estar con su mamá y hermanos tras la lamentable pérdida de su padre Jorge

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 20:23
Lionel Messi llega a Rosario tras fallecimiento de su padre Jorge

Lionel Messi fue captado junto con Antonela en su llegada a Rosario.

 Foto: EFE y cortesia

Rosario, Argentina.- Lionel Messi arribó este sábado a la ciudad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, para participar junto a su familia de la despedida de su padre, Jorge Messi, fallecido durante las primeras horas del día en una clínica donde había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.

El astro tocó tierra con un avión privado hacia las 20.40 hora local en el aeropuerto de Rosario, tras despegar desde Fort Lauderdale, en el estado de Florida, Estados Unidos, donde reside.

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En medio de un operativo de seguridad, una camioneta trasladó a Lionel hacia la propiedad familiar ubicada en un barrio exclusivo de la misma urbe.

Messi se reencuentra este sábado con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes debieron afrontar la noticia de que su padre Jorge, de 68 años, murió a las 02:00 hora local del sábado en el sanatorio Centro ubicado en la ciudad santafesina.

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La familia Messi despedirá a Jorge este domingo en el cementerio El Prado, un predio privado ubicado en las afueras de Rosario, en un funeral que según medios locales será íntimo y reservado para unos pocos allegados.

Jorge Messi había nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

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Redacción web
Agencia EFE

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