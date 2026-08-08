Real España se impone ante el Génesis PN y va a marcha perfecta en el Apertura

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España volvió a pitar en el Torneo Apertura 2026. La Máquina consiguió este sábado su segunda victoria consecutiva al derrotar 2-0 a Génesis PN en un intenso encuentro disputado en el estadio Morazán de San Pedro Sula, correspondiente a la segunda jornada de la Liga Nacional de Honduras. El conjunto dirigido por Jeaustin Campos mostró nuevamente sus credenciales en el campeonato y, aunque tuvo que trabajar más de la cuenta para asegurar los tres puntos, terminó imponiendo su jerarquía ante un Génesis que nunca bajó los brazos y que incluso tuvo oportunidades. El triunfo permite a los aurinegros llegar a seis puntos de seis posibles, después de haber goleado 3-0 al Platense en la primera jornada. Con este resultado, Real España se coloca momentáneamente en lo más alto de la clasificación, a la espera de lo que ocurra con los demás encuentros de la fecha durante este domingo. ACCIONES Desde los primeros minutos quedó claro que el partido tendría mucho roce. Ambos equipos disputaron cada balón como si fuera el último y el ritmo fue intenso de principio a fin, con constantes duelos en el mediocampo y pocas concesiones defensivas. Sin embargo, Real España encontró el camino hacia el gol rápidamente. Al minuto 14, la Máquina construyó una de sus mejores jugadas por el costado. Franklin Flores levantó la cabeza y envió un preciso centro al área, donde apareció Ángel Sayago. El delantero argentino se anticipó al panameño Gamboa y conectó un potente cabezazo que terminó en el fondo de las redes.

Sayago, protagonista nuevamente en el ataque aurinegro, tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia antes del descanso. Al minuto 43, recibió un pase de Benavídez, ingresó al área y sacó un potente derechazo que pasó muy cerca del poste. El atacante argentino estuvo a centímetros de firmar su doblete y dejar a la máquina con una ventaja todavía más cómoda. Génesis respondió apenas un minuto después. Walter Martínez, aprovechando su experiencia, sacó un disparo que buscó sorprender a Buba López, pero la pelota terminó marchándose por encima del arco defendido por el guardameta aurinegro. Así se fueron al descanso, con Real España arriba en el marcador y con la sensación de que el partido todavía estaba completamente abierto.

COMPLEMENTO En el complemento, Real España intentó manejar los tiempos del encuentro. Los dirigidos por Campos asumieron mayor control de la pelota y buscaron evitar que Génesis pudiera generar peligro cerca de su área. Uno de los momentos esperados por la afición llegó cuando Nixon Cruz hizo su regreso a las canchas. El extremo ofensivo ingresó en la segunda mitad y rápidamente quiso dejar su sello, recibió el balón y probó con un potente remate desde fuera del área, pero el guardameta de Génesis estuvo atento para controlar el disparo. La máquina parecía tener el partido bajo control, aunque tuvo una oportunidad inmejorable para sentenciarlo al minuto 76. Un pelotazo encontró a Nixon Cruz, quien mostró toda su habilidad para controlar el balón y posteriormente enviar un excelente centro al área. Darixon Vuelto apareció completamente solo dentro del área chica y conectó de cabeza. Todo parecía preparado para el segundo gol, pero la definición fue defectuosa y la pelota terminó por encima del arco. Génesis no se rindió y encontró su mejor momento del partido en el tramo final. Al minuto 83, los visitantes estuvieron muy cerca de conseguir el empate tras una peligrosa acción de Alderete dentro del área, quien sacó un taconazo que parecía tener destino de gol. Sin embargo, Buba López apareció de manera espectacular para evitar la caída de su arco. El guardameta de la Máquina logró detener el remate, pero el balón quedó suelto en el rebote y Génesis tuvo una segunda oportunidad cuando el empate parecía inminente, Buba volvió a lucirse con otra extraordinaria intervención para despejar el peligro. Cuando Génesis buscaba desesperadamente el empate y Real España resistía los últimos minutos, apareció Anthony García para ponerle punto final a la historia. Al minuto 93, el habilidoso extremo recibió el balón fuera del área, se acomodó y sacó un potente remate cruzado que dejó completamente sin opciones al guardameta visitante. Fue el gol de la tranquilidad, el que terminó de sentenciar un partido trabajado y confirmó la segunda victoria consecutiva de los catedráticos.