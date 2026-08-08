Lepaterique suma casi una semana sin energía y comerciantes reportan pérdidas

Lepaterique, Honduras.- Habitantes de Lepaterique, Francisco Morazán, llevan varios días enfrentando interrupciones en el servicio de energía eléctrica, una situación que también está afectando a pequeños comerciantes por la pérdida de productos que necesitan refrigeración. La falla comenzó durante la noche del 3 de agosto, cuando la población permaneció aproximadamente 24 horas sin energía eléctrica, según los reportes de los habitantes de la zona. El servicio fue restablecido el 4 de agosto, pero la interrupción volvió a presentarse durante la noche, aproximadamente a la misma hora en que comenzó la falla inicial.

Este 5 de agosto, los pobladores nuevamente reportaron una interrupción entre las 7:00 y 8:00 de la noche, por lo que la comunidad acumuló varios días con problemas en el suministro. De acuerdo con los reportes recibidos, las interrupciones pueden presentarse con una frecuencia de entre cuatro y seis horas, mientras que en algunos casos la afectación puede prolongarse hasta 24 horas. Los habitantes señalaron que la falla tiene su origen en la comunidad de La Brea, desde donde se estaría generando el problema que afecta el suministro eléctrico hacia Lepaterique. La falta de energía también representa un problema para los propietarios de pulperías y pequeños mercaditos, quienes dependen de la refrigeración para conservar alimentos y otros productos.

Comerciantes de la zona han comenzado a reportar pérdidas debido a que los productos permanecen durante varias horas sin refrigeración, especialmente cuando las interrupciones se prolongan por buena parte del día. La situación también genera dificultades para las familias que necesitan energía eléctrica para actividades cotidianas, además de afectar la iluminación durante la noche.