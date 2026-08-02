La SIT retoma obras de carretera de Lepaterique y promete acelerar los trabajos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) reanudó el proyecto de pavimentación de la carretera entre Lepaterique y Mateo, en Francisco Morazán, luego de permanecer paralizado un mes debido a inconvenientes con el contrato de la empresa ejecutora. La reactivación de la obra devuelve la expectativa a los habitantes del municipio, quienes habían manifestado su preocupación por la suspensión de los trabajos, al considerar que esta carretera es importante para impulsar el desarrollo económico, facilitar el transporte y reducir los tiempos de viaje hacia Tegucigalpa. El ministro de la SIT, Aníbal Erhler, reconoció que el proyecto enfrentó dificultades administrativas, pero aseguró que estas ya fueron superadas. "Hemos tenido algunos problemas con el contratista; lamentablemente, su contrato presentaba irregularidades, pero ya fue regularizado", expresó el funcionario. Erhler afirmó que se retomó las labores con mayor intensidad para recuperar el tiempo perdido y avanzar en los trabajos pendientes.

"Actualmente, el contratista está trabajando con mayor intensidad y esperamos que durante este mes inicie la pavimentación de los tres kilómetros que aún hacen falta. Asimismo, confiamos en que concluya los tramos aislados que quedaron pendientes, para que podamos dar paso a un nuevo proyecto", manifestó. El titular de la SIT explicó que el plan no termina con la ejecución del contrato vigente, sino que contempla una nueva etapa para ampliar la conectividad vial entre Tegucigalpa y Lepaterique. "La siguiente etapa consiste en unir Mateo con Lepaterique mediante un doble tratamiento en un tramo de seis kilómetros, pasando por La Sabana hasta llegar al municipio", indicó. El funcionario reiteró que la meta del Gobierno es completar la conexión pavimentada antes de concluir la actual administración.