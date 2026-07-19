Pavimentación de Lepaterique cumple casi un mes detenida y preocupa a habitantes

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la carretera principal de Lepaterique permanece paralizada desde hace casi un mes, situación que mantiene la incertidumbre entre los habitantes del municipio, quienes temen que el proyecto quede inconcluso tras años de promesas.
Los trabajos habían logrado avanzar cerca de un kilómetro desde el casco urbano de Lepaterique en dirección a Tegucigalpa, pero la maquinaria y el personal dejaron de laborar hace varias semanas sin que los vecinos conozcan las razones de la suspensión.
La interrupción de la obra preocupa a los más de 25,000 habitantes del municipio, quienes consideran que la pavimentación es una de las inversiones más importantes para mejorar la conectividad y el desarrollo económico de la zona.
Durante la temporada lluviosa, el deterioro de la carretera provoca grandes cantidades de lodo, dificultando el paso de vehículos particulares, buses y camiones que diariamente circulan por la vía.
En el verano, el panorama cambia, pero los problemas continúan y el polvo que levantan los vehículos cubre viviendas, comercios y cultivos, además de afectar la salud de niños y adultos mayores.
Los pobladores sostienen que las enfermedades respiratorias aumentan durante la época seca debido a las nubes de polvo que genera la carretera sin pavimentar.
"Que cumplan, que no nos dejen en el abandono porque varias veces solo nos vienen a mentir", manifestó el vecino César Servellón al referirse a la paralización del proyecto.
Por su parte, Manuel López recordó que la pavimentación ha sido una promesa realizada desde la administración anterior y que hasta la fecha la población continúa esperando que se haga realidad.
"Nosotros queremos que se cumpla con la promesa que desde el periodo pasado nos hacen", expresó el habitante, quien pidió a las autoridades acelerar los trabajos.
Los vecinos esperan que las labores sean retomadas en los próximos días para aprovechar las condiciones climáticas y evitar que la suspensión retrase aún más el cronograma de ejecución.
El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, aseguró anteriormente que la pavimentación de la carretera a Lepaterique será concluida durante la actual administración gubernamental.
Para los habitantes, cumplir ese compromiso significaría poner fin a décadas de dificultades para trasladarse entre Lepaterique y la capital, especialmente durante la época de lluvias.
Además del beneficio para los pobladores, la obra representa un impulso para la actividad agrícola del municipio, reconocido por su producción de café, hortalizas y resina.
Los productores aseguran que el mal estado de la carretera incrementa los costos de transporte y ocasiona pérdidas al momento de movilizar sus cosechas hacia los mercados de Tegucigalpa.
El proyecto contempla la pavimentación de aproximadamente cinco kilómetros en distintos tramos del municipio.