Pavimentación de Lepaterique cumple casi un mes detenida y preocupa a habitantes

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la carretera principal de Lepaterique permanece paralizada desde hace casi un mes, situación que mantiene la incertidumbre entre los habitantes del municipio, quienes temen que el proyecto quede inconcluso tras años de promesas.

Los trabajos habían logrado avanzar cerca de un kilómetro desde el casco urbano de Lepaterique en dirección a Tegucigalpa, pero la maquinaria y el personal dejaron de laborar hace varias semanas sin que los vecinos conozcan las razones de la suspensión.

La interrupción de la obra preocupa a los más de 25,000 habitantes del municipio, quienes consideran que la pavimentación es una de las inversiones más importantes para mejorar la conectividad y el desarrollo económico de la zona.

Durante la temporada lluviosa, el deterioro de la carretera provoca grandes cantidades de lodo, dificultando el paso de vehículos particulares, buses y camiones que diariamente circulan por la vía.

En el verano, el panorama cambia, pero los problemas continúan y el polvo que levantan los vehículos cubre viviendas, comercios y cultivos, además de afectar la salud de niños y adultos mayores.

Los pobladores sostienen que las enfermedades respiratorias aumentan durante la época seca debido a las nubes de polvo que genera la carretera sin pavimentar.