UMAPS atiende 36 daños diarios en redes de agua potable y aguas residuales en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) registra diariamente decenas de incidencias relacionadas con el sistema de agua potable y aguas servidas o residenciales en la capital, según informó su gerente, Gustavo Boquín.

De acuerdo con el funcionario, en promedio se atienden 20 reparaciones diarias en la red de agua potable por diversas causas.

“Tenemos alrededor de 20 atenciones diarias en agua potable por rupturas generadas por sobrepresión, golpe de ariete y en algunos casos por la intervención de personas que manipulan la infraestructura sin autorización”, explicó Boquín.

El gerente detalló que estas fallas representan un reto permanente para la institución, debido a que obligan a movilizar cuadrillas para reparar tuberías y restablecer el servicio en diferentes sectores de la capital.

En el caso del sistema de aguas servidas, UMAPS atiende un promedio de 16 incidencias cada día, las cuales están relacionadas principalmente con obstrucciones provocadas por residuos sólidos que son introducidos de manera incorrecta en la red.

Boquín señaló que una de las principales dificultades es la pérdida de agua potable dentro del sistema de distribución, debido al deterioro de la infraestructura y las fugas que se presentan en diferentes puntos.