UMAPS intervino 2,869 alcantarillas en 10 sectores críticos del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Entre enero y julio, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) intervino 2,869 alcantarillas en 10 sectores considerados críticos del Distrito Central. Las intervenciones son parte de las acciones de las autoridades locales para reducir obstrucciones en el sistema de alcantarillado y mejorar el drenaje durante la temporada de lluvias. “Los trabajos que se están realizando en los tragantes son limpieza, reparación, reconstrucción y sustitución de acometidas de red”, aseguró el subgerente de alcantarillado pluvial de UMAPS, Jorge Pérez. El funcionario añadió que durante estas labores se han retirado entre tres y cuatro toneladas de residuos sólidos, como parte de los trabajos diarios de mantenimiento y atención de emergencias. "Los principales problemas que se han identificado en los tragantes son el mal uso, ya que los usuarios arrojan desechos sólidos y esto provoca obstrucciones", agregó Pérez.

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El ingeniero explicó que otros factores que afectan el funcionamiento del sistema son el vertido de grasas, la conexión de aguas lluvias al sistema de aguas negras y, en algunos casos, la construcción de viviendas o edificios sobre las tuberías. Entre las colonias y barrios donde la UMAPS ha ejecutado estas intervenciones figuran Kennedy, Miraflores, barrio Concepción, Hato de En Medio, El Pedregal, Arturo Quezada, San Francisco, 3 de Mayo, barrio Buenos Aires y Santo Domingo. Pérez indicó además que la inversión destinada para estos trabajos se mantiene en 800,000 lempiras mensuales.

"Las recomendaciones que se brindan a la población para evitar daños y obstrucciones en el alcantarillado son evitar arrojar desechos sólidos, como toallas sanitarias, papel higiénico y toallitas húmedas en los sanitarios; no interconectar las aguas lluvias con el sistema de aguas negras y no verter grasas por los desagües", expresó.

Betusta red de alcantarillado en la capital

Antes de la construcción de una red formal de agua potable y alcantarillado, los habitantes de Tegucigalpa obtenían agua del río Choluteca y de nacientes naturales. En 1984, de los 12,000 habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela, alrededor de 2,500 solicitaron la instalación de las primeras conexiones de agua potable. El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) fue creado en 1961 para diseñar y desarrollar los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en el país. Actualmente, las deficiencias y rupturas en la red de distribución provocan pérdidas de aproximadamente 32.9 % del agua potable antes de llegar a los usuarios, según registros de la UMAPS.

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