Más de 3,000 intervenciones en alcantarillado reporta UMAPS en cuatro meses de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que entre enero y abril de 2026 se realizaron más de 3,000 intervenciones en redes sanitarias y pluviales en distintos sectores de la capital.
De acuerdo con informes técnicos de la dependencia municipal, durante ese período se atendieron 1,862 cuadros de desobstrucción en redes, subcolectores y colectores ubicados en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
Las cifras oficiales indican que en enero se ejecutaron 401 atenciones, mientras que en febrero las cuadrillas realizaron 440 trabajos de desobstrucción. Para marzo se reportaron 513 cuadros intervenidos, el registro mensual más alto del primer cuatrimestre.
Para abril se contabilizaron 508 cuadros intervenidos, según los registros de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial.
Las acciones incluyen limpieza de colectores, destape de tragantes y atención de obstrucciones en redes sanitarias y pluviales que afectan distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
El informe también detalla los trabajos de reparación en acometidas, colectores y subcolectores de tubería desarrollados durante el mismo período.
En total, la dependencia municipal reportó 1,066 metros lineales de tubería reparados entre enero y abril, equivalente al 42% de la meta anual proyectada.
Durante enero se repararon 317 metros lineales de tubería, mientras que febrero cerró con 237 metros y marzo con 273 metros intervenidos.
En abril registró 239 metros lineales reparados. Las autoridades también informaron sobre la instalación de casquetes y tapaderas de aguas negras en diferentes puntos de la ciudad para mejorar la seguridad vial y reducir riesgos sanitarios.
Entre enero y abril se colocaron 277 tapaderas, superando las metas mensuales establecidas en la planificación operativa de la dependencia.
Marzo fue el mes con mayor cantidad de tapaderas instaladas, al registrarse 76 estructuras colocadas. Las autoridades municipales indicaron que estas atenciones forman parte del mantenimiento preventivo y correctivo de la red sanitaria y pluvial de la capital, especialmente previo al inicio de la temporada lluviosa.
Colonias más intervenidas
Por otra parte, entre las colonias intervenidas figura la Kennedy, con 124 atenciones, siendo una de las zonas con mayor incidencia. Le sigue la colonia Miraflores, con 43 atenciones.
Asimismo, el barrio La Concepción registra 37 atenciones por parte de la UMAPS, mientras que la colonia Hato de Enmedio reporta 41 intervenciones y El Pedregal suma 37 trabajos realizados.
La colonia Arturo Quezada acumula 29 atenciones y la San Francisco presenta 28 incidencias atendidas en el sistema de alcantarillado.
Entre otras zonas con alta actividad de reparación por obstrucciones, cambio de tuberías y trabajos en el sistema, destacan la colonia 3 de Mayo, el barrio Buenos Aires y la colonia Santo Domingo, que figuran entre las más intervenidas durante el año en la capital.