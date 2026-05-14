Más de 3,000 intervenciones en alcantarillado reporta UMAPS en cuatro meses de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) informó que entre enero y abril de 2026 se realizaron más de 3,000 intervenciones en redes sanitarias y pluviales en distintos sectores de la capital.

De acuerdo con informes técnicos de la dependencia municipal, durante ese período se atendieron 1,862 cuadros de desobstrucción en redes, subcolectores y colectores ubicados en diferentes puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.

Las cifras oficiales indican que en enero se ejecutaron 401 atenciones, mientras que en febrero las cuadrillas realizaron 440 trabajos de desobstrucción. Para marzo se reportaron 513 cuadros intervenidos, el registro mensual más alto del primer cuatrimestre.

Para abril se contabilizaron 508 cuadros intervenidos, según los registros de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial.

Las acciones incluyen limpieza de colectores, destape de tragantes y atención de obstrucciones en redes sanitarias y pluviales que afectan distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.