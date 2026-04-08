UMAPS desarrollará mejora de alcantarillado en el Paseo Liquidámbar de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de alcantarillado sanitario y de aguas pluviales del centro histórico de la capital será sometido a reparaciones, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).
De acuerdo con informes oficiales de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, las labores se desarrollarán en el sector de la concurrida avenida Liquidámbar, en las inmediaciones de la Casa Morazán.
En esta zona, las autoridades detectaron hundimientos en la vía que estarían relacionados con el deterioro del sistema de alcantarillado, que serán mitigados en varias fases de ejecución.
La primera etapa del proyecto contempla inspecciones técnicas para determinar el estado actual de la red pluvial, lo que permitirá elaborar un informe para la planificación de mejoras en el alcantarillado del transitado sector capitalino.
Ante esta situación, Ana Castro, directora del Centro Histórico, aseguró así como la reparación del alcantarillado, cualquier intervención en la zona está sujeta a cumplir las ordenanzas municipales vigentes en el área, la cuales serán sometida a un proceso de actualización y reordenamiento durante 2026.
“Todas las reparaciones o rupturas de vía deben pasar por el Centro Histórico para poder controlar el manejo de la piedra de Carías -adoquines históricos que datan de la gestión del expresidente Tiburcio Carías durante los años 1933 y 1949- que existen en algunas zonas”, explicó la funcionaria.
Además, Castro agregó que las reparaciones en el sistema pluvial y de alcantarillado forman parte de un plan integral de mejora para el Centro Histórico, que incluye una reestructuración interna y la actualización de los mecanismos de supervisión.
“Se está desarrollando una reorganización interna y una reestructuración del plan de acción que desarrollará recorridos e inspecciones para actualizar las bases de datos en anomalías que incumplen el reglamento de la alcaldía”, detalló.
Pese a eso, las autoridades la UMAPS indicaron que estos trabajos buscan prevenir nuevos hundimientos y garantizar mejores condiciones para peatones, comerciantes y conductores que transitan diariamente por el sector.