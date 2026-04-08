UMAPS desarrollará mejora de alcantarillado en el Paseo Liquidámbar de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El sistema de alcantarillado sanitario y de aguas pluviales del centro histórico de la capital será sometido a reparaciones, informó la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS).

De acuerdo con informes oficiales de la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento, las labores se desarrollarán en el sector de la concurrida avenida Liquidámbar, en las inmediaciones de la Casa Morazán.

En esta zona, las autoridades detectaron hundimientos en la vía que estarían relacionados con el deterioro del sistema de alcantarillado, que serán mitigados en varias fases de ejecución.

La primera etapa del proyecto contempla inspecciones técnicas para determinar el estado actual de la red pluvial, lo que permitirá elaborar un informe para la planificación de mejoras en el alcantarillado del transitado sector capitalino.